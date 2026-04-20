Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Я понските власти издадоха официално предупреждение за опасност от цунами, след като мощно земетресение бе регистрирано край североизточното крайбрежие на страната, пише ВВС.

Очаква се вълни с височина до три метра да ударят префектура Ивате и части от остров Хокайдо „незабавно“, след като в 16:53 ч. местно време (7:53 ч. по Гринуич) бе отчетен трус с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер.

Местните медии съобщават, че в рамките на следващия час се очакват приливни вълни и в префектурите Аомори, Мияги и Фукушима, макар прогнозите за тези райони да предвиждат по-ниска височина от около 90 см.

Според постъпващата информация, трусът е бил изключително силен и е разтърсил осезаемо масивни сгради дори в столицата Токио, намираща се на стотици километри от епицентъра.

Железопътният оператор съобщи, че движението на високоскоростните влакове между столицата Токио и северния град Аомори е спряно след силното земетресение, съобщава Sky News .

Според NHK е наблюдавано цунами край японското крайбрежие. В същото време японските власти са преразгледали магнитуда на земетресението на 7,5.

Най-застрашени са:

централното тихоокеанско крайбрежие на Хокайдо

крайбрежието на Аомори

крайбрежието на Ивате

Съобщава се, че властите проверяват атомната електроцентрала „Онагава“ за евентуални аномалии след земетресението.