Свят

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Силно земетресение от 7,4 по Рихтер край Япония активира незабавно предупреждение за цунами с височина до 3 метра за Ивате и Хокайдо. Трусът е разлюлял сгради дори в Токио, като се очакват вторични вълни в Аомори, Мияги и Фукушима

Обновена преди 3 минути / 20 април 2026, 11:20
Я понските власти издадоха официално предупреждение за опасност от цунами, след като мощно земетресение бе регистрирано край североизточното крайбрежие на страната, пише ВВС.

Очаква се вълни с височина до три метра да ударят префектура Ивате и части от остров Хокайдо „незабавно“, след като в 16:53 ч. местно време (7:53 ч. по Гринуич) бе отчетен трус с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер.

Местните медии съобщават, че в рамките на следващия час се очакват приливни вълни и в префектурите Аомори, Мияги и Фукушима, макар прогнозите за тези райони да предвиждат по-ниска височина от около 90 см.

Според постъпващата информация, трусът е бил изключително силен и е разтърсил осезаемо масивни сгради дори в столицата Токио, намираща се на стотици километри от епицентъра.

Железопътният оператор съобщи, че движението на високоскоростните влакове между столицата Токио и северния град Аомори е спряно след силното земетресение, съобщава Sky News.

Според NHK е наблюдавано цунами край японското крайбрежие. В същото време японските власти са преразгледали магнитуда на земетресението на 7,5.

Най-застрашени са:

  • централното тихоокеанско крайбрежие на Хокайдо
  • крайбрежието на Аомори
  • крайбрежието на Ивате

Съобщава се, че властите проверяват атомната електроцентрала „Онагава“ за евентуални аномалии след земетресението. 

Япония Земетресение Цунами Предупреждение за цунами Магнитуд 7 4 Североизточна Япония
