Гаф разкри тайното елитно общество на Илон Мъск: Какво правят там

И зтичане на поверителна информация, за която се твърди, че е свързана с ултратайното общество, наречено „Dialog“ („Диалог“) и основано от милиардера и съосновател на PayPal Питър Тийл, разкри вътрешните механизми на елитна група, към която принадлежат стотици световни лидери, бизнес ръководители и милиардери.
Документите, прегледани и разкрити от списание „Wired“ тази седмица, показват, че Тийл и инвеститорът Орън Хофман са основали „Dialog“ през 2006 г. като частна, достъпна само с покани и „двупартийна“ мрежа от влиятелни хора в областта на технологиите, политиката, академичните среди, финансите, управлението и извън тях, пише Forbes.
Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света
„Dialog“ описва себе си като място за неофициални (off-the-record) отношения между лидери от различни сфери и идеологически среди, като групата организира поне една присъствена среща годишно на луксозни места като „Ritz-Carlton Dove Mountain“ в Аризона, „Ritz-Carlton“ в Санта Барбара, Калифорния, и „San Clemente Palace“ във Венеция.
Срещите включват модерирани сесии за присъстващите (на които се обещава, че нищо от казаното няма да напусне стаята) с наименования като „Купуват ли (наистина) парите щастие?“, „Върнете ядрената енергия“, „Навигация в Трета световна война“ и „Как е сексуалният ви живот?“.
Течът на данни, разкрит първо от швейцарската активистка и хакер Мая Арсон Кримев, показва, че регистрационните записи са били скрити в публично достъпния код на лошо защитения уебсайт на групата — dialog.org. За всеки човек „Dialog“ поддържа списък със статуса на членство, всяка среща, на която е присъствал, биография, политическа принадлежност, роден град и частен токен за достъп, който служи като парола за вход.
Тръмп-младши кани в таен клуб срещу половин милион долара
„Dialog“ е описван като кръстоска между Билдербергската група (неофициална среща на политическия и бизнес елит) и салон в Силициевата долина.
Кои са членовете на тайното общество „Dialog“ на Питър Тийл?
Регистрационните записи изглежда показват хора, които са активни членове на „Dialog“, както и други, които са присъствали на срещи, водили са сесии или планират да присъстват за първи път тази година (събитието е насрочено за август в Ирландия, според „Wired“).
В списъка на швейцарския хакер фигурират действащи служители от администрацията на Тръмп, двама американски сенатори, шестима членове на така наречената „PayPal мафия“ (бивши основатели и ранни служители, работили в PayPal в края на 90-те години на миналия век и началото на новия век), бивш разузнавателен шеф от Близкия изток, действащ посланик в САЩ, милиардери от сферата на частния капитал, телевизионни актьори и автори на бестселъри. Сред назованите са:
- Генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа
- Скот Бесент, министър на финансите
- Дан Дрискол, министър на сухопътните сили
- Хали Хофман, временно изпълняващ длъжността началник на кабинета на Агенцията за борба с наркотиците (DEA)
- Сенатор Тед Круз (Републиканец – Тексас)
- Сенатор Кори Букър (Демократ – Ню Джърси)
- Конгресмен Джим Хаймс (Демократ – Кънектикът)
- Уес Мур, губернатор на Мериленд
- Джаред Полис, губернатор на Колорадо
- Том Лу, главен юрисконсулт и ръководител на управлението в Google DeepMind
- Ранди Крознър, бивш управител на Федералния резерв
- Джонатан Грийнблат, главен изпълнителен директор на Лигата срещу клеветата (ADL)
- Питър Гьотлер, президент на Института „Катон“
- Райън Стоуърс, изпълнителен директор на Фондация „Чарлз Кох“
- Родър Майерсън, икономист и Нобелов лауреат
- Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп
- Нийл Мохан, главен изпълнителен директор на YouTube
- Скутър Браун, музикален мениджър
- Езра Клайн, политически коментатор
- Суад Мехенет, репортер във Washington Post
- Джоузеф Гордън-Левит, актьор
- София Буш, актриса
- Рик Уорън, евангелски пастор
Кои милиардери са назовани в изтеклите данни на „Dialog“?
- Илон Мъск (1,3 трилиона долара)
- Ерик Шмид (40,1 милиарда долара)
- Питър Тийл (27,8 милиарда долара)
- Хенри Кравис (12,2 милиарда долара)
- Маркос Галперин (6,8 милиарда долара)
- Майк Кенън-Брукс (7,7 милиарда долара)
- Скот Кук (4,4 милиарда долара)
- Бари Стърнлихт (3,1 милиарда долара)
- Николас Бергрюен (2,9 милиарда долара)
- Джон Арнолд (2,8 милиарда долара)
- Джо Лонсдейл (2,8 милиарда долара)
- Рийд Хофман (2,7 милиарда долара)
Изненадващ факт
Отделен уебсайт, dating.dialog.org, изглежда служи за романтично сватосване на заинтересовани членове на групата. Формулярът за участие в „Dialog“ пита регистриращите се дали „търсят любов“ и обещава да намери „значими връзки за изключителни хора“.
Тайните на Билдeрбергската група
„Dialog“ поддържа почти нулево цифрово присъствие и членовете му пазят мълчание за него на публични места, но и преди са се появявали малки бележки за групата. Миналата година Axios съобщи, че лидерите търсят да закупят кампус за „Dialog“ в предградията на Вашингтон.
Статистикът Андрю Гелман публикува една от поканите за „Dialog“ в блога си през 2022 г. в предимно подигравателен пост. Скрийншоти от имейла разкриха такса за регистрация от 16 846 долара за събитието в Калифорния, която е била намалена със 70%, след като той е използвал промоционален код, който също му е бил изпратен.
Покана за срещата на „Dialog“ през 2014 г. в курорта Сънданс в Юта беше публикувана чрез досиетата „Епстийн“, след като физикът от Харвардския университет Лиза Рандал е препратила поканата си на Джефри Епстийн с въпрос: „Това заслужава ли си?“. Той отговорил: „Сънданс е хубаво място, отивай“. Британският финансист Иън Озбърн също е препратил своята покана от 2014 г. на Епстийн с бележката: „Същите глупости. Питър дори не присъства. Ще му кажа, че трябва да ги накара да спрат да използват името му“.