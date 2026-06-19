Гаф разкри тайното елитно общество на Илон Мъск: Какво правят там

И зтичане на поверителна информация, за която се твърди, че е свързана с ултратайното общество, наречено „Dialog“ („Диалог“) и основано от милиардера и съосновател на PayPal Питър Тийл, разкри вътрешните механизми на елитна група, към която принадлежат стотици световни лидери, бизнес ръководители и милиардери.

Документите, прегледани и разкрити от списание „Wired“ тази седмица, показват, че Тийл и инвеститорът Орън Хофман са основали „Dialog“ през 2006 г. като частна, достъпна само с покани и „двупартийна“ мрежа от влиятелни хора в областта на технологиите, политиката, академичните среди, финансите, управлението и извън тях, пише Forbes.

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„Dialog“ описва себе си като място за неофициални (off-the-record) отношения между лидери от различни сфери и идеологически среди, като групата организира поне една присъствена среща годишно на луксозни места като „Ritz-Carlton Dove Mountain“ в Аризона, „Ritz-Carlton“ в Санта Барбара, Калифорния, и „San Clemente Palace“ във Венеция.

Срещите включват модерирани сесии за присъстващите (на които се обещава, че нищо от казаното няма да напусне стаята) с наименования като „Купуват ли (наистина) парите щастие?“, „Върнете ядрената енергия“, „Навигация в Трета световна война“ и „Как е сексуалният ви живот?“.

Течът на данни, разкрит първо от швейцарската активистка и хакер Мая Арсон Кримев, показва, че регистрационните записи са били скрити в публично достъпния код на лошо защитения уебсайт на групата — dialog.org. За всеки човек „Dialog“ поддържа списък със статуса на членство, всяка среща, на която е присъствал, биография, политическа принадлежност, роден град и частен токен за достъп, който служи като парола за вход.

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„Dialog“ е описван като кръстоска между Билдербергската група (неофициална среща на политическия и бизнес елит) и салон в Силициевата долина.

Кои са членовете на тайното общество „Dialog“ на Питър Тийл?

Регистрационните записи изглежда показват хора, които са активни членове на „Dialog“, както и други, които са присъствали на срещи, водили са сесии или планират да присъстват за първи път тази година (събитието е насрочено за август в Ирландия, според „Wired“).

В списъка на швейцарския хакер фигурират действащи служители от администрацията на Тръмп, двама американски сенатори, шестима членове на така наречената „PayPal мафия“ (бивши основатели и ранни служители, работили в PayPal в края на 90-те години на миналия век и началото на новия век), бивш разузнавателен шеф от Близкия изток, действащ посланик в САЩ, милиардери от сферата на частния капитал, телевизионни актьори и автори на бестселъри. Сред назованите са:

Генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа

Скот Бесент, министър на финансите

Дан Дрискол, министър на сухопътните сили

Хали Хофман, временно изпълняващ длъжността началник на кабинета на Агенцията за борба с наркотиците (DEA)

Сенатор Тед Круз (Републиканец – Тексас)

Сенатор Кори Букър (Демократ – Ню Джърси)

Конгресмен Джим Хаймс (Демократ – Кънектикът)

Уес Мур, губернатор на Мериленд

Джаред Полис, губернатор на Колорадо

Том Лу, главен юрисконсулт и ръководител на управлението в Google DeepMind

Ранди Крознър, бивш управител на Федералния резерв

Джонатан Грийнблат, главен изпълнителен директор на Лигата срещу клеветата (ADL)

Питър Гьотлер, президент на Института „Катон“

Райън Стоуърс, изпълнителен директор на Фондация „Чарлз Кох“

Родър Майерсън, икономист и Нобелов лауреат

Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп

Нийл Мохан, главен изпълнителен директор на YouTube

Скутър Браун, музикален мениджър

Езра Клайн, политически коментатор

Суад Мехенет, репортер във Washington Post

Джоузеф Гордън-Левит, актьор

София Буш, актриса

Рик Уорън, евангелски пастор

Кои милиардери са назовани в изтеклите данни на „Dialog“?

Илон Мъск (1,3 трилиона долара)

Ерик Шмид (40,1 милиарда долара)

Питър Тийл (27,8 милиарда долара)

Хенри Кравис (12,2 милиарда долара)

Маркос Галперин (6,8 милиарда долара)

Майк Кенън-Брукс (7,7 милиарда долара)

Скот Кук (4,4 милиарда долара)

Бари Стърнлихт (3,1 милиарда долара)

Николас Бергрюен (2,9 милиарда долара)

Джон Арнолд (2,8 милиарда долара)

Джо Лонсдейл (2,8 милиарда долара)

Рийд Хофман (2,7 милиарда долара)

Изненадващ факт

Отделен уебсайт, dating.dialog.org, изглежда служи за романтично сватосване на заинтересовани членове на групата. Формулярът за участие в „Dialog“ пита регистриращите се дали „търсят любов“ и обещава да намери „значими връзки за изключителни хора“.

Тайните на Билдeрбергската група

„Dialog“ поддържа почти нулево цифрово присъствие и членовете му пазят мълчание за него на публични места, но и преди са се появявали малки бележки за групата. Миналата година Axios съобщи, че лидерите търсят да закупят кампус за „Dialog“ в предградията на Вашингтон.

Статистикът Андрю Гелман публикува една от поканите за „Dialog“ в блога си през 2022 г. в предимно подигравателен пост. Скрийншоти от имейла разкриха такса за регистрация от 16 846 долара за събитието в Калифорния, която е била намалена със 70%, след като той е използвал промоционален код, който също му е бил изпратен.

Покана за срещата на „Dialog“ през 2014 г. в курорта Сънданс в Юта беше публикувана чрез досиетата „Епстийн“, след като физикът от Харвардския университет Лиза Рандал е препратила поканата си на Джефри Епстийн с въпрос: „Това заслужава ли си?“. Той отговорил: „Сънданс е хубаво място, отивай“. Британският финансист Иън Озбърн също е препратил своята покана от 2014 г. на Епстийн с бележката: „Същите глупости. Питър дори не присъства. Ще му кажа, че трябва да ги накара да спрат да използват името му“.