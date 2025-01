32 часа истински ад: Вулканичното изригване, унищожило Помпей

К огато Везувий изригва през 79 г. от н.е., страховитата лава, пепел и газ, които се изливат от вътрешността му, превръщат римския град Помпей в ужасяваща снимка на смърт и разрушение. Две хилядолетия по-късно изследователите най-накрая пресъздадоха катастрофата, разкривайки как точно се е развило изригването и как е пратило жителите на града в отвъдното в продължение на ден и половина.

(Във видеото: Нови находки от Помпей: Археолози откриха малка къща с впечатляващи фрески)

Досегашните опити за реконструкция на катастрофата са се позовавали на писанията на Плиний Младши, който наблюдавал от другата страна на Неаполитанския залив как чичо му - прочутият естествоизпитател Плиний Старши - намира злощастния си край в сянката на Везувий. Според описанието, написано от младия автор, изригването е започнало с появата на висок, чадърообразен шлейф в hora fere septima - или около обяд - на 24-ия ден на октомври.

Подобни катаклизми вече са известни като Плиниеви изригвания и са свързани с огромни колони от пепел, които се издигат на няколко километра във въздуха и се плъзват навън, предизвиквайки дъжд от вулканични отломки върху обширни територии. Чрез изследване на различните слоеве пепел, скали и седименти, които са покрили Помпей, авторите на две нови проучвания са успели да сглобят колебанията в характера на изригването, създавайки точна времева линия на събитието.

Например, наблюдавайки видовете материали във всеки слой, изследователите са установили, че изригването вероятно е започнало по обяд с фреатомагматична експлозия, която се получава при изригване на магма през вода. Едва час по-късно за първи път се появява Плиниановата колона, която предизвиква разновидност на вулканичното стъкло, наречено пемза, да избие и задуши Помпей, като в крайна сметка се натрупва в 143-сантиметров слой от утайки.

Плинианската фаза на изригването се характеризира и със смъртоносни пирокластични потоци, представляващи течащи вълни от нагорещен газ и отломки, които се разпространяват бързо по околния пейзаж на вулкана, унищожавайки всичко по пътя си. През първата вечер и на следващата сутрин се наблюдават единадесет пирокластични потока на интервали от приблизително 80 минути.

През този период - всъщност около 1 ч. през нощта - вулканичният шлейф достигна максималната си височина от 34 км, като се разпростря чак до стратосферата. Като цяло, по време на плинианската фаза Везувий изхвърля върху Помпей, Херкулан и околностите огромно количество вулканичен материал - 6,4 кубични километра, включително масивни скални блокове с дебелина няколко метра.

Но най-лошото тепърва предстои.

В 6,07 ч. сутринта на 25 октомври колоната на Плиниан се срутва в адски фонтан, който изпраща нови пирокластични потоци, разпръскващи се из околностите на Везувий. Най-тежкият от тях започнал час по-късно и се разпространил на площ от 25 квадратни километра, разкъсвайки улиците на Помпей и убивайки всички, които все още не са успели да избягат от града.

Около половината от телата, запазени на древния обект, са открити във вулканичния слой, образуван от този пирокластичен поток. Изследователите са открили общо 17 отделни пирокластични потока за период от 32 часа.

„Изригването приключва в 20,05 ч., оставяйки след себе си следи от разрушения, които продължават да предизвикват дълбока загриженост, тъй като разгръщащите се събития продължават да разкриват мащабите на последиците“, пишат авторите на изследването.

Наистина, при положение че Везувий все още е активен, а град Неапол се намира в обсега на пирокластичен поток, възможността историята да се повтори е нещо, което трябва да се приема много сериозно.

Двете проучвания са публикувани в Journal of the Geological Society.

