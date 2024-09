30-годишнината на "Приятели": Емблематичният диван бе продаден на търг за 29 250 долара

Н ай-желаният артикул на търга, който се проведе по повод 30-годишнината на „Приятели“, беше студийно изработена репродукция на оранжевия диван от Central Perk, където „бандата прекарваше на много известни сцени“, съобщиха от Julien's Auctions. той беше продаден за 29 250 долара - почти 15 пъти повече от първоначалната му оценка.

Пуловер, в стил поло, носен от героя на Пери Чандлър Бинг в епизода „Онзи с ваканционния броненосец“, беше продаден за 6 500 долара - повече от шест пъти над оценката си.

Продажбата се извършва седмици преди годишнината от смъртта на Пери, който почина на 54-годишна възраст.

В сериала, излъчван от 22 септември 1994 г. до 6 май 2004 г., участват Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мат Лебланк, Дейвид Шуимер и Пери.

Пери носеше тюркоазения пуловер в сцената в кафенето, където годеницата на Чандлър Моника потвърждава, че няма да променя фамилията си на Бинг.

Сред другите предмети, които бяха продадени на търга, беше розов костюм, носен от Уинона Райдър, една от множеството филмови и телевизионни звезди, които се появяват в сериала, който се продаде за 2600 долара.

Изработена в студиото репродукция на реквизита на купата на Гелър от епизода „Този с футболната топка“ също беше продадена за 9100 долара - 30 пъти повече от предвиденото.

JULIEN’S AUCTIONS and Warner Bros. Television celebrates 30 years of “FRIENDS” in an exclusive auction event!



Warner Bros. Television and Julien’s Auctions will be there for you with “Friends” an auction event celebrating the 30th anniversary of the international global… pic.twitter.com/cT8lzcEdpH