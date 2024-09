„Невъзможна за заснемане“: Звезда от „Приятели“ разказа за любопитна сцена

З вездата от „Приятели“ Айша Тайлър разкрива, че една от сцените в хитовата комедия е била „невъзможна за заснемане“, защото звездите са се смеели прекалено много.

Актрисата играе любовния интерес на Рос, Чарли Уилър, като участва в девет епизода. Тя сподели, че в последния си епизод е имало сцена, която им е отнела 14 дубъла, защото тя и Дейвид Шуимер (Рос) непрестанно се смеели.

