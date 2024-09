Зад кулисите на "Приятели": 30 години по-късно

С ценаристът на "Приятели" Адам Чейс осъзнава една вечер през 1995 г. в Лос Анджелис, че шоуто се е превърнало във феномен. Излязъл за вечеря, докато пише втори сезон, той чу разговор. Хората не говореха само за "Приятели": те го цитираха. “Ставаше постоянно”, казва той.

“Излизахте и чувахте поне един или двама души да цитират нашите шеги, спорейки дали са "Рейчъл" или "Моника".

Това беше само началото. Започнал преди 30 години този месец, ситкомът –, който проследява шестима души на по двайсет и няколко години и живота им в Ню Йорк, до голяма степен минаващ в измисленото кафене Central Perk – ще се превърне в културна допирна точка за едно поколение.

Само няколко месеца след трагичната смърт на Матю Пери и последвалото разследване, ситкомът "Приятели" навърши 30 години. Прочетете още, за да научите задкулисни тайни и да си припомните забавни моменти от едно от най-влиятелните предавания в света.

В разгара си предаването беше излъчвано в 60 държави, като всеки епизод беше гледан от 22 милиона зрители, всички омагьосани от саркастичните съквартиранти Чандлър (Матю Пери) и Джоуи (Мат Лебланк), напрегнатите брат и сестра Рос (Дейвид Шуимър) и Моника (Кортни Кокс), разглезената, но сладка Рейчъл (Дженифър Анистън) и чудата Фийби (Лиза Кудроу).

Емблематични фрази като “Бяхме в почивка!” бяха повторени по цял свят. Прическата на Анистън стана една от най-известните в историята. Warner Bros започнаха да произвеждат стоки на Friends, сякаш бяха фигурки от Междузвездни войни. (Все още продават шапки, бродирани с “Джоуи не споделя храна”.) Общо шоуто продължи 10 сезона в продължение на десетилетие.

Но пътешествието от пилотния епизод до културния феномен не винаги е било гладко. Както си спомнят членовете на актьорския състав и екипа, създаването на Friends беше изпълнено с толкова обрати и шеги, колкото и самото шоу.

През 1994 г. ръководителите на NBC не бяха убедени, че Friends ще бъде хит. Въпреки че подкрепиха концепцията – представена от създателите Марта Кауфман и Дейвид Крейн – вътрешен доклад описва пилотния епизод, първо известен като Insomnia Cafe и след това Six of One, като “не много забавен, интелигентен или оригинален”.

В епоха, в която ситкомите обикновено са били фокусирани върху семейства, колеги или романтика, ръководителите са били притеснени да направят шоу с приятели в центъра му; че актьорският състав е твърде млад, обстановката твърде градска и че решението на Моника да спи с Пол "Човека Вино" на първата им среща – ключов сюжет в първия епизод –ще я направи антипатична на публиката.

Тод Стивънс, продуцент, който работи по шоуто от създаването до завършването, описва старомодното мислене на част от екипа относно Моника: “Например, как това ще направи героинята симпатична и добродетелна?” Продуцентите раздадоха анкети на първите студийни аудитории, за да докажат, че грешат.

Кастингът на главните герои не беше малко постижение. Рейчъл, по-специално, беше трудна да се определи. Джейн Сибет, която изигра бившата жена на Рос, Карол, първоначално беше обмисляна за ролята.

“Веднага щом излязох oт прослушването, телефонът ми звънеше [от моя агент]: ‘Те те обичат, ’” казва тя. Но тя беше бременна; времето за снимките не проработи. Дори когато продуцентите се бяха спрели на Анистън за Рейчъл, имаше проблеми. Тя вече беше ангажирана с друго шоу, Muddling Through, и трябваше да зареже Рейчъл, за да работи по него. “Трябваше да планираме около нея, ” казва Стивънс. “За щастие, Muddling Through не беше успешен.”

Но не всеки кастинг отне толкова усилия. Емблематичната роля на Гюнтер, бариста на Central Perk, беше изпълнена от Джеймс Майкъл Тайлър – единственият статист, който знаеше как да работи с кафе машината на снимачната площадка. “Той просто се случи да бъде там и го направи да изглежда истинско,” казва Стивънс.

По времето, когато "Приятели" постигнаха успех, дните на запис са изглеждали като рок концерти. Имаше охрана като за едно летище. Феновете се подреждаха с часове, надявайки се да си намерят място.

“Те просто бяха толкова ентусиазирани и смехът беше толкова силен", казва Андрю Райх, писател, който работи по шоуто от серия три нататък.

Актьорският състав също често не можеше да се сдържа. В един епизод Джоуи поглъща десерт, който Рейчъл е направила със слоеве говеждо и крем, като е смесила две рецепти. “Те не можаха да приключат тази сцена. Спомням си, че Мат Лебланк го яде с такова удоволствие", казва Райх. “Той изяде толкова много от него.”

Близостта на актьорския състав беше осезаема. Шуимер беше домакин на турнири Mario Kart в съблекалнята си, наричайки го “спортът на кралете”.

Сибет си спомня как е видял Анистън, Кокс и Кудроу да се плискат в локви като деца извън звуковата зала.

“Радостта и детската игривост бяха като светкавици в бутилка", казва тя. Сценаристите също имаха игриви отношения с актьорския състав. “Спомням си, че Пери правеше това нещо, където слагаше ударение на неправилната дума, ” казва Чейс. “И започваше винаги с глагол: Мога ли да бъда толкова... ?

"Започнахме да се шегуваме с него и да подчертаваме други произволни думи в репликите му, само за да видим какво може да направи. Той обаче винаги се справяше.” Това не е единственият път, когато сценаристите помолиха актьорския състав да интонира фрази по необичаен начин. Крейн беше този, който помоли Кудроу да постави ударението върху първата сричка на Миризлива котка, за музикалната ода на Фийби, по начин, който оттогава се копира от феновете. “Виждал съм Криси Хайнд, Тейлър Суифт и Лейди Гага да пеят песента, която е умопомрачителна.”

За разлика от много ситкоми по онова време, Кауфман и Крейн, които тогава бяха на около 30 години, търсеха писатели в началото на 20-те си. Забавните моменти често са били вдъхновени от преживяванията им в реалния живот. Сцената в трети сезон, в която Джоуи облича всички дрехи на Чандлър е вдъхновена от шега, изиграна от писателя Брайън Бойл върху съквартиранта на приятел. Злополучните кожени панталони на Рос също се коренят в реалността. “Бях уговорен да купя необичайно скъп чифт, който продължих никога да не нося", казва Чейс.

По-значими сюжетни линии, като романсът на Моника и Чандлър, предизвикаха проточени спорове, докато се развиваха. Първоначално връзката им трябваше да бъде краткотрайна афера, продължила само няколко епизода. Въпреки това, когато екипът засне шокиращата сцена, в която се разкрива, че Моника и Чандлър са заедно в леглото по време на сватбата на Рос в Лондон, реакцията на публиката беше толкова силна, че решиха да го превърнат в дългосрочен сюжет.

“Това ни разтърси” ,Райх си спомня. “Всички ние просто се гледахме един друг като: Уау, това е много по-голямо, отколкото си мислехме.” Не всички сюжетни линии бяха толкова добре приети. Решението да съберат Джоуи и Рейчъл по време на по-късните сезони на шоуто беше посрещнато със съпротива навсякъде. “Актьорският състав беше много против, ” казва Чейс. “Възприемаха го като кръвосмешение.”

Зад кулисите сценаристите работиха усилено, за да поддържат шоуто свежо и забавно. Редовно работеха по цяла нощ. “Всички бяхме толкова млади и, честно казано, не знаехме по-добре", казва Чейс. Настроението през тези дълги нощи често беше като гости с преспиване. Веднъж, като предизвикателство, писател изяде кутия боб от 2,3 кг за $3000, които персоналът събра. Друг път писател избегна сесия за пренаписване, като се изкачи по покрит с храсти хълм извън парцела на Warner Bros с мачете, докато останалата част от екипа наблюдаваше с бинокъл.

Чейс си спомня как Джулия Робъртс идва в стаята на сценаристите, за да се подготви за участието си в два епизода в шоуто през 1996 г. “Моят стар писателски партньор, Ира– Все още не мога да повярвам, че го е направил това –, но той влезе зад нея, сложи ръката си в нейната и каза: Хей всички, искам да ви представя новата си приятелка, Джулс. Тя се включи в шегата без никакво колебание.”

Колкото по-популярен ставаше Friends, толкова повече звездни актьори и членове на публиката гостуваха за няколко епизода. Брад Пит беше на снимачната площадка повечето петъци, докато излизаше с Анистън. Чейс също си спомня как Кевин Костнър идва да гледа на снимачната площадка и го хваща в разговор по време на снимането. “Станах все по-шумен и по-шумен, защото бях развълнуван да говоря с Кевин Костнър", казва той. “До момента, в който Джен можеше да ме чуе. Тя ме погледна все едно пита: Защо си толкова шумен?’ посочих Кевин и промълвих: Това е Кевин Костнър. Тя завъртя очи, засмя се и продължи със сцената.”

Стивънс си спомня, че Ричард Брансън е предоставил самолетни билети, за да пътуват актьорите и екипа до Лондон, за да заснемат сватбата на Рос, когато NBC отказа да плати за тях.

Разбира се, имаше и много предизвикателства на снимачната площадка.

Чейс разказа, че Лебланк се е подхлъзнал и е изкълчил рамото си, докато е снимал епизода на Chair Fight. “Снимаха "Спешно отделение" наблизо до нас. И тези момчета идваха и посещаваха – Джордж Клуни и Ноа Уайл –, защото чакаха дълго (между сцени). Начинът, по който Мат разказва историята, е: той пълзи зад кулисите, сълзи излизат от очите му, защото боли толкова много и той поглежда нагоре и там са д-р Грийн и д-р Рос, и те веднага казват: ‘Пич, ние не сме истински лекари.’”

Най-кошмарният от всички епизоди? “Маймуната,” каза Чейс . Кейти, белоликият капуцин –който играеше домашния любимец на Рос, Марсел, често се изкачваше на 9 до 12 метра по гредите, когато се опитваха да снимат. Чейс си спомня: “Трябваше да изчакваме, докато треньорът го подмамваше с червеи.”

Някои сцени станаха по-трудни за заснемане, тъй като шоуто превърна актьорския си състав в суперзвезди. Стивънс казва, че са били преследвани от папараци в Лондон. Той също така си спомня, че е било трудно да убеди актьорския състав да се върне във фонтаните, за да заснеме отново емблематичните надписи на шоуто за епизод на алтернативна реалност през 2000 г. “Едно е да го правиш, когато си на пилотния епизод. Да се завърнеш в неудобната обстановка, студена и мокра, беше много по-различно, когато станаха известни.”

А звездите бяха изключително известни. Списание Forbes изчислява, че актьорите са направили $136 м всеки от шоуто. Всъщност се съобщава, че Шуимер е водил кампания за повишаване на заплатите в целия сериал, като е вдигнал заплатите им от $22 500 на епизод в първи сезон до $1 m за финала – преговори, които задават тона за предстоящите актьорски заплати за ситкоми.

Гледайки шоуто сега, "Приятели" не е перфектно. Начинът, по който сюжетните линии за транссексуалния родител на Чандлър, детското затлъстяване на Моника и Карол, която зарязва Рос заради жена, в днешно време са смятани за нетактични. Същото важи и за липсата на черни или азиатски герои. Райх, който се занимаваше с кастинг, казва, че ако щеше да направи нещо различно, би било “да внесе повече разнообразие”.

Но шоуто също имаше положително въздействие, занимавайки се с теми като безплодие и самотно родителство преди други комедийни сериали. Във втори сезон еднополовата сватба на Карол беше една от първите, показани в американски ситком – и се случи преди дори да е законно в страната. Сибет си спомня фурора около епизода, когато беше излъчен през 1995 г. Тя прекара седмици в токшоута, обсъждайки гей браковете. “Това ми даде страхотна възможност да водя [важни] разговори с хора", казва тя. Сибет добави, че ѝ се е искало ситкомът да можеше да покаже как Карол и съпругата й Сюзън се целуват в деня на сватбата им.

Какво мисли тя за твърдението на някои фенове, че шоуто е имало хомофобски моменти, главните мъже често се отнасят към ЛГБТК герои, като Карол, с презрение? “Не мисля, че някога са имали това намерение. Сигурен съм, че имаше неща, които погледнато назад им се искаше да са се справили по-добре или по-чисто. Но всички можем да се справим по-добре, нали?”

Докато Сибет и Чейс напуснаха шоуто в по-късните му сезони, Райх и Стивънс бяха там до края.

Райх си спомня колко "емоционален" е бил финалния епизод за всички. Той си спомня как актьорите и екипът се мотаеха в студиото, плачеха, прегръщаха се и правеха снимки. “Те започнаха да махат реквизита тази вечер", казва той. “Изчезваше пред очите ни. Спомням си чувството, че ‘Уау, това място е наш дом от седем години и ще бъде гола сцена.”

“Беше сладко-горчив момент", казва Стивънс за финала, добавяйки, че са знаели, че ” са свидетели на нещо, което е част от историята“. И те бяха. През 10-годишното си излъчване Friends в много отношения промени света. Беше породил ново поколение мегазвезди.

Цяло поколение тийнейджъри вероятно биха били далеч по-малко саркастични без "Приятели".

Дори сега шоуто е едно от най-гледаните в Netflix.Чейс казва, че всяка година се чувства по-удивен от културното въздействие на шоуто. “Спомням си, преди 15 години излязох на вечеря с някои от сценаристите и казах: ‘Можете ли да повярвате какво се случва с шоуто? Че хората все още го гледат?’ Сега е даже по-известно.”

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase