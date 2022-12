Путин очаква китайския президент в Русия напролет

Р уският президент Владимир Путин заяви днес, че очаква китайският му колега Си Цзинпин да направи държавно посещение в Русия през пролетта на следващата година, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

📝🇷🇺🇨🇳Russia-China relations strong despite Western pressure – Putin : Vladimir Putin is holding talks with Chinese President Xi Jinping via videoconferencing. They will exchange views on the most acute regional problems, as well as discuss bilateral relations. pic.twitter.com/EMyfmgngQy