"Блумбърг": Си застана до Путин срещу САЩ, но не се обвърза с големи газови сделки

К итайският президент Си Цзинпин използва визитата си в Москва, за да застане до Русия в противопоставянето ѝ на САЩ, но същевременно показа очевидни колебания да се обвърже с Кремъл за рязко увеличаване на газовите доставки, пише агенция "Блумбърг", цитирана от БТА.

Xi Jinping used two days of talks in Moscow to firmly align with Russia against the US. But the Chinese leader held back from offering Vladimir Putin something he’s been looking for: A commitment to buy a lot more gas https://t.co/hKGlPaqbE7