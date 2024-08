23-годишен мъж почина след ухапване от паяк в Италия

23-годишен италианец почина днес, след като беше ухапан от отровен паяк отшелник, наричан още паяк цигулка, предаде агенция АНСА. Това е вторият фатален инцидент от този характер това лято на Апенините, предаде Франс прес.

Джузепе Русо е починал на разсъмване в болница в южния град Бари от септичен шок и полиорганна недостатъчност повече от месец след като е бил ухапан по крака.

През юли 52-годишният сицилиански карабинер Франко Айело почина в резултат на ухапване от паяк от същия вид.

