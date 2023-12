Откриха антарктически морски паяк с нокти "боксова ръкавица"

С транно, жълто, подобно на паяк същество с четири черни очи и големи нокти е извадено от дълбините на океана край Антарктида, съобщи Live Science.

Това невиждано досега животно е морски паяк - далечен роднина на раците подкови и паякообразните, които живеят на океанското дъно, хранят се с подобен на сламка хобот вместо с уста и дишат чрез краката си. Учените са открили повече от 1000 вида морски паяци по целия свят.

Новооткритият вид, Austropallene halanychi, е изваден от океанското дъното на Рос, на около 570 метра под повърхността. Освен всички други странни неща за морските паяци, новият вид има големи нокти, които приличат на "боксови ръкавици", вероятно ги използва, за да се хваща за меки храни като анемони и червеи, казва съавторът на изследването Андрю Махон, биолог от Централния мичигански университет, пред Live Science.

