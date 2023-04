Руски военен самолет пусна погрешка авиационен боеприпас над Белгород

Р уски военен самолет късно в четвъртък неволно пусна боеприпас над руския град Белгород, който се намира близо до границата с Украйна.

При инцидента се стигна до експлозия и щети по сгради в Белгород, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Русия обяви, че е приключила ученията в Тихия океан

❗️ Russian media published a video of an explosion in the center of #Belgorod



First a loud whistle can be heard, and then the explosion occurs. pic.twitter.com/KspHEFzdBj