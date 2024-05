Първата жертва в "Челюсти" почина на 77 години

П лувкинята, която беше първата жертва в блокбастъра "Челюсти" от 1975 г., почина.

Сюзън Баклини е починала в дома си в Калифорния на 77-годишна възраст, според нейния агент. Смъртта ѝ беше съобщена официално от уебсайта The Daily Jaws.

Susan Backlinie, the first victim from the shark in ‘JAWS,’ has sadly passed away at the age of 77. pic.twitter.com/uqazltIbJa