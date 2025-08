Най-малко 54 мигранти загинаха край Йемен, десетки изчезнали

Н ай-малко 54 мигранти днес са загинали, когато лодка, превозваща около 150 души, потънала край бреговете на Йемен в лошото време, а десетки все още са в неизвестност, съобщиха здравни служители, предаде Ройтерс.

Лодката се е преобърнала край района Ахвар в южната провинция Абян в Арабско море, съобщиха източници от службите за сигурност.

"At least 68 African migrants have died and 74 others are missing after their boat capsized Sunday in the waters off Yemen, the U.N.’s migration agency said."https://t.co/Yc7cLfufrG