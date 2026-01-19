Свят

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

Завръщането към ядрената енергия е в основата на енергийната политика на Япония, но след бедствието от 2011 г. страховете на жителите от цунами, земетресения и планове за евакуация остават

19 януари 2026, 11:54
А ктивността около атомната електроцентрала „Кашивазаки-Карива“ достига своя връх. Работници разчистват земни маси, за да разширят главен път, докато камиони преминават през строго охранявания вход на комплекса. Дълга ограда по периметъра е опасана с безброй намотки бодлива тел, а в уединен участък патрулна полицейска кола следи посетителите на близкия плаж – едно от малкото места с пряка гледка към реакторите, разположени под заснежения връх Йонеяма, пише The Guardian.

Когато и седемте реактора са в експлоатация, „Кашивазаки-Карива“ произвежда 8,2 гигавата електроенергия – достатъчни за захранването на милиони домакинства. Разположена върху площ от 4,2 кв. км в префектура Ниигата, на брега на Японско море, централата е най-голямата атомна електроцентрала в света.

От 2012 г. насам обаче съоръжението не е произвело нито един ват електроенергия. То беше спряно, заедно с десетки други ядрени реактори в страната, след тройната авария във Фукушима Даичи през март 2011 г. – най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил.

Разположена на около 220 км северозападно от Токио, електроцентралата „Кашивазаки-Карива“ се управлява от Tokyo Electric Power (Tepco) – същата компания, която отговаряше за централата във Фукушима, когато мощно цунами проби защитните ѝ съоръжения. Това доведе до спиране на електрозахранването, стопяване на три реактора и евакуация на около 160 000 души.

Седмици преди 15-ата годишнина от аварията и от цунамито, което отне живота на близо 20 000 души по североизточното крайбрежие на Япония, Tepco е готова да се изправи срещу местното обществено недоволство и да рестартира един от седемте реактора в „Кашивазаки-Карива“.

В понеделник компанията съобщи, че отлага рестарта, първоначално планиран за следващия ден, след като по време на тест на оборудването през уикенда е възникнала неизправност, предаде общественият оператор NHK. Очаква се реакторът да бъде пуснат отново в експлоатация през следващите дни, допълва медията.

Рестартирането на реактор №6, което може да увеличи електроснабдяването в района на Токио с около 2%, ще бъде ключов етап в бавното завръщане на Япония към ядрената енергетика. Според правителството тази стратегия е от съществено значение за постигане на климатичните цели и за укрепване на енергийната сигурност на страната.

За много от приблизително 420 000 души, живеещи в радиус от 30 км около „Кашивазаки-Карива“, които биха били принудени да се евакуират при инцидент от мащаба на Фукушима, предстоящият рестарт носи сериозни тревоги.

Сред тях е Рюсуке Йошида, чийто дом се намира на по-малко от две километра и половина от централата, в тихото село Карива. На въпроса какво го притеснява най-много, 76-годишният мъж отговаря кратко: „Всичко“, казва той, докато вълните се разбиват в брега, а реакторите се извисяват на заден план.

„Плановете за евакуация очевидно са неефективни“, допълва Йошида, грънчар и член на асоциация на жителите, живеещи най-близо до съоръжението. „Когато през зимата вали сняг, пътищата се блокират, а много от хората тук са възрастни. Ами онези, които не могат да се движат свободно? Това е въпрос на човешки права.“

От Tepco твърдят, че са извлекли поуки от аварията във Фукушима Даичи. По-рано тази година компанията обеща да инвестира 100 милиарда йени (около 470 млн. британски лири) в префектура Ниигата през следващото десетилетие в опит да спечели доверието на местната общност.

АЕЦ „Кашивазаки-Карива“, чиито около 6000 служители останаха на работа по време на дългото спиране, разполага с морски защитни стени и водонепроницаеми врати за по-добра защита срещу цунами. Мобилни дизелови генератори и голям парк от пожарни автомобили са в готовност да осигурят вода за охлаждане на реакторите при аварийна ситуация. Инсталирани са и модернизирани филтриращи системи за ограничаване на разпространението на радиоактивни материали.

„Основната цел на ядрения бизнес е безопасността преди всичко, а разбирането на местните жители е задължително условие“, заявява Тацуя Матоба, говорител на Tepco.

Според жителите именно това е единственото препятствие, което компанията не е успяла да преодолее. Местните власти пренебрегнаха призивите за референдум в префектурата относно бъдещето на централата. При липсата на обществено допитване активистите срещу рестарта се позовават на социологически проучвания, показващи ясно несъгласие с връщането на реактора в експлоатация.

Анкета на префектурното правителство, проведена в края на миналата година, показва, че над 60% от жителите в 30-километровия радиус около централата не вярват, че условията за рестарт са изпълнени.

„Приемаме резултатите от проучването на общественото мнение много сериозно“, казва Матоба. „Печеленето на доверие е непрекъснат процес без крайна точка, който изисква искреност и постоянни усилия.“

Казуюки Такемото, член на съвета на село Карива, предупреждава, че сеизмичната активност в северозападна Япония прави невъзможно да се даде пълна гаранция за безопасността на централата.

„Това обаче не беше обсъдено по подходящ начин“, казва 76-годишният Такемото. „Казват, че са направени подобрения след Фукушима, но аз не виждам основателна причина за рестарт. Това е извън моето разбиране.“

Само седмици преди планираното пускане в експлоатация ядрената индустрия бе подложена на нови критики, след като стана ясно, че Chubu Electric Power е фалшифицирала данни за сеизмичен риск по време на регулаторен преглед, предшестващ евентуален рестарт на два реактора в спряната централа „Хамаока“.

„След като видите какво се случи с Хамаока, наистина ли смятате, че можем да се доверим на японската ядрена индустрия?“, пита Такемото. „Някога ни казваха, че ядрената енергия е необходима, безопасна и евтина. Днес знаем, че това е било илюзия.“

Допълнителни опасения поражда и наличието на активни сеизмични разломи в и около обекта, които бяха засегнати при земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер в открито море през юли 2007 г. Тогава избухна пожар в трансформатор, а три работещи реактора се изключиха автоматично.

Рестартирането на „Кашивазаки-Карива“ е сериозен риск за японското правителство, което постави амбициозното завръщане към ядрената енергия в центъра на новата си енергийна политика, в опит да изпълни климатичните си ангажименти и да подсили енергийната сигурност.

Преди бедствието във Фукушима в страната работеха 54 реактора, осигуряващи около 30% от електроенергията. Днес от 33 технически годни реактора едва 14 са в експлоатация, а опитите за рестарт на останалите се сблъскват със силна местна съпротива.

Петнадесет години след аварията във Фукушима критиките към т.нар. „ядрено село“ – съюза между оператори, регулатори и политици – отново се съсредоточават върху този заснежен крайбрежен град.

Посочвайки една от многото охранителни камери край централата, Йошида казва, че рестартът е бил наложен на местните жители от ядрената индустрия и нейните политически съюзници. „Местните власти се поддадоха на огромния натиск от централното правителство“, заявява той.

„Основен приоритет на всяко правителство трябва да бъде защитата на човешкия живот. А ние имаме усещането, че сме били измамени. Японското ядрено село е живо и здраво. Достатъчно е да погледнете какво се случва тук, за да го разберете.“

АЕЦ Кашивазаки-Карива Ядрена енергетика Авария Фукушима Япония Рестарт на реактори Tepco Обществено недоволство Енергийна сигурност Сеизмичен риск Ядрена безопасност
