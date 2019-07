Д есет тела бяха намерени от спасителите в сградата на студио за анимационни филми в японския град Киото, където днес избухна силен пожар, съобщи агенция Киодо. Предполага се, че всички са загинали, но според японските закони това могат да потвърдят само медицински специалисти.

Пожарът в анимационното студио в западния японски град Киото е избухнал около 10,30 ч. местно време.

Пожарът е предизвикан умишлено. На местопрестъплението полицията задържа 41-годишен мъж, който излял бензин или керосин в студиото и го запалил. Той също е пострадал и в момента е в болница.

#UPDATE At least 10 people presumed dead in suspected arson at the Kyoto anime studio in Japan: Kyodo #京アニ火災 pic.twitter.com/yco5kBsEaR

Компанията Киото Анимейшън произвежда едни от най-успешните телевизионни анимационни серии.

Japanese authorities say at least 1 person has died and dozens more are injured after a man burst into a famous animation production studio in Kyoto and started a fire early Thursday morning. https://t.co/nV6KAnaaCo pic.twitter.com/9PczdpJQHJ