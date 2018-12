Мощна експлозия, последвана от пожар, разтърсиха ресторант в северния японски град Сапоро. 41 души са ранени, като един от пострадалите е в критично състояние, посочват от полицията.

Причината за взрива в района Тайохира все още не е ясна. Свидетели разказват, че малко преди експлозията се е усещала силна миризма на газ. От полицията отцепиха района като предпазна мярка.

На кадри, разпространени от местни медии, се виждат отломки, множество линейки и огнеборци, които евакуират хора от полуразрушените околни сгради.

