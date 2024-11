10 причини, поради които Тръмп или Харис могат да спечелят

О става само един ден до края на надпреварата за Белия дом - както на национално ниво, така и във важните за битката щати - и тя е в задънена улица.

Проучванията са толкова близки, в рамките на допустимата грешка, че Доналд Тръмп или Камала Харис може да са с два или три пункта по-добри резултати - достатъчни за комфортна победа.

Има убедителни аргументи защо всеки от тях може да има предимство, когато става въпрос за изграждане на коалиция от гласоподаватели на правилните места, а след това и за гарантиране, че те действително ще се явят на избори.

Нека започнем с историческата възможност победеният президент да бъде преизбран за първи път от 130 години насам.

Тръмп може да спечели, защото...

1. Той не е на власт

Икономиката е въпрос номер едно за избирателите и макар безработицата да е ниска, а фондовият пазар да е в подем, повечето американци казват, че всеки ден се борят с по-високите цени.

Инфлацията достигна нива, невиждани от 70-те години на миналия век, след пандемията, което даде възможност на Тръмп да попита „По-добре ли сте сега, отколкото бяхте преди четири години?“.

През 2024 г. гласоподавателите по света на няколко пъти изхвърляха управляващата партия, отчасти поради високите, след COVID-19, разходи за живот. Избирателите в САЩ също изглеждат жадни за промяна.

2. Той изглежда неподатлив на лоши новини

Въпреки последиците от бунта на 6 януари 2021 г. в Капитолия, поредицата от обвинения и безпрецедентната присъда за престъпление, подкрепата за Тръмп остава стабилна през цялата година на ниво от 40 % или повече.

I am surprised by the amount of skepticism — among smart political analysts, journalists, in the betting markets, and generally in Washington — about Vice President Harris’s chances to win in November. In my judgment, she is more likely to win than not.



Two big caveats: First, I… pic.twitter.com/sevN2DsdCj