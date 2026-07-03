Затягат контрола върху инвалидните пенсии

Правителството предлага по-строг контрол при отпускането на инвалидни пенсии. Промените са част от проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и целят да ограничат случаите, при които пенсия се получава без достатъчно основание или въз основа на съмнителни документи.

Една от основните промени е медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт да получат достъп до информацията в електронните здравни досиета на хората, когато се разглежда искане за отпускане на инвалидна пенсия.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

Причината е, че именно първичната медицинска документация е в основата на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. Тя съдържа данните, въз основа на които се определят процентът трайно намалена работоспособност, датата на инвалидизиране и срокът на инвалидността.

Експертното решение на ТЕЛК, с което е удостоверена трайно намалена работоспособност 50 и над 50%, е документът, който служи като основание за отпускане на пенсия за инвалидност. Затова при съмнение за некоректно решение медицинските комисии на НОИ трябва да могат да направят по-пълна проверка на медицинските данни.

Сега в Кодекса за социално осигуряване е предвидена възможност председателят на медицинската комисия към съответното териториално поделение на НОИ да обжалва експертно решение на ТЕЛК, ако има съмнения за неговата коректност. За да бъде направена такава преценка обаче, е необходимо да се види първичната медицинска документация, която се съдържа в Националната здравноинформационна система.

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

С предложените промени се цели процедурата да стане по-бърза и по-прецизна. Така НОИ ще може да проверява дали решението на ТЕЛК отговаря на законовите изисквания, преди да бъде отпусната пенсия или когато има основание за съмнение.

Предвижда се и още една мярка. Когато в хода на наказателно производство има данни, че експертно решение на ТЕЛК е издадено въз основа на фалшиви документи, НОИ ще може да изпрати решението обратно до ТЕЛК за ново произнасяне. Това ще се прави, ако срокът на валидност на решението още не е изтекъл, като ще се изисква актуална медицинска документация.

Промените идват на фона на ръст на разходите за пенсии. Според проекта на бюджета на ДОО средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 543,46 евро. От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., вече се осъвременяват по швейцарското правило със 7,8%.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж вече е 347,51 евро, след като беше увеличена от 322,37 евро. Максималният размер на една или повече пенсии остава 1738,40 евро.

За изплащане на всички видове пенсии и добавки към тях през 2026 г. са заложени 13,5 млрд. евро. Това е с близо 1,18 млрд. евро повече спрямо бюджета на ДОО за 2025 г.

В мотивите към бюджета се посочва, че броят на пенсионерите също се очаква да нарасне. Причините са няколко — промени в правилата за зачитане на действителен стаж, както и променената методика за определяне на трайно намалената работоспособност при хора с повече от едно увреждане.

С други думи, при хора с няколко заболявания оценката вече може да бъде по-висока, защото не се отчита само основното увреждане, а и част от останалите. Това увеличава броя на случаите, в които човек достига 50% или повече трайно намалена работоспособност — прагът, от който може да възникне право на инвалидна пенсия.

Новите мерки не означават автоматично спиране на инвалидни пенсии. Те дават на НОИ повече възможности за проверка при съмнения и за реакция при данни за злоупотреби. Целта е пенсии да получават хората, които действително имат право на тях, а не системата да бъде натоварвана от неправомерни плащания.