България

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

14 ноември 2025, 12:22
П ромени в ТЕЛК и НЕЛК предлага правителството с промени в Преходните и заключителни разпоредби на Бюджета за Държавното обществено осигуряване, става ясно от законопроекта, внесен в парламента, съобщи pariteni.bg.

Те са предложени както с оглед на правилното определяне правото и размера на паричните обезщетения и пенсиите, така и за осигуряване на възможност за осъществяването на стриктен контрол върху обществените средства във фондовете на държавното обществено осигуряване. Освен това, в съвременното общество, което все повече се електронизира и дигитализира, осигуряването на свързаност между системи и регистри, което води до ускоряване на административните производства и до намаляване на хартиения документооборот, е от съществено значение.

В Закона за здравето е регламентирано кои институции имат право на достъп до Националната здравноинформационна система (НЗИС) - системата, в която се съдържа първичната медицинска документация, служеща като основание за определяне на процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срокът на инвалидността в експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, в което е удостоверена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50 на сто, е документът, който служи като основание за отпускане на пенсии за инвалидност. С оглед на упражняване на контрол за законосъобразност върху решенията на ТЕЛК/НЕЛК е дадена възможност на председателя на медицинската комисия към съответното териториално поделение на НОИ да обжалва експертното решение, когато е налице съмнение за неговата законосъобразност. За да бъде обоснована преценката дали експертното решение съответства на законовите изисквания, е необходимо да бъде извършен преглед на първичната медицинска документация, която се съдържа в НЗИС.

Поради това се предлага достъп до системата на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ. По този начин ще се осигури по-голяма бързина на административните производства и ще се изпълнят основните принципи, залегнали в Закона за електронното управление.

Предлага се и промяна, свързана с установени случаи, при които след постановяване на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и след изтичане на срока за неговото обжалване се откриват нови факти и обстоятелства, в това число в хода на досъдебни, съдебни, наказателни производства, които са от значение за формиране на преценката за процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, срока на инвалидността и датата на инвалидизиране и съответно - за правото и размера на пенсията. При настоящата нормативна уредба не съществува правен механизъм за преразглеждане на експертните решения извън хипотезите по чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс, който също е с ограничено приложение.

Поради това се предлага възможност в ограничени случаи НЕЛК да може да преразглежда влезли в сила експертни решения след преглед, извършен от ТЕЛК.

Източник: pariteni.bg    
Промени в ТЕЛК и НЕЛК Пенсии за инвалидност Държавно обществено осигуряване Национална здравноинформационна системa Експертни решения Намалена работоспособност Електронно управление Контрол върху решения НОИ Преразглеждане на решения
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

