Роботите идват: Как изкуственият интелект ще преобрази пазара на труда

З а повечето хора изкуственият интелект все още се асоциира с чатботове като ChatGPT - полезен, макар и несъвършен, инструмент за отговаряне на въпроси и генериране на отговори в разговор. Но това схващане може да подцени мащаба на промяната, която изкуственият интелект ще донесе.

За тези, които се придържат към убеждението, че автоматизацията и роботите все още са на десетилетия разстояние от значителното въздействие върху работната сила, Адам Дор, директор на изследователския център RethinkX, отправя строго предупреждение: тази промяна ще бъде фундаментална и тя ще настъпи по-бързо, отколкото почти всички си мислят.

„Това, което виждаме днес с изкуствения интелект, следва същия исторически модел, който сме виждали при всяка голяма технологична промяна. Не са необходими 50 или 100 години, за да се променят индустриите. Необходими са 15-20 години, а понякога и по-малко“, каза Дорр, учен по околна среда и теоретик на технологиите, който наскоро написа есе по темата, в ексклузивно интервю за Newsweek.

Бъдещето на изкуствения интелект не е далечна възможност - той вече е тук, казва Дорр, и променя индустриите с главоломни темпове. ИИ вече не е само инструмент за оптимизиране на досадни задачи; той се развива толкова бързо, че цели професии са изложени на риск да изчезнат изцяло.

ИИ няма да остане ограничен до компютъра, казва Дорр, като твърди, че едно от големите събития на хоризонта ще бъде съчетаването на усъвършенстван ИИ с роботиката. Той прогнозира, че първият сериозен признак на тази революция ще бъдат самоуправляващите се автомобили, които вече се движат в няколко американски града и които според него ще завладеят пътищата на страната през следващите две години.

„Когато хората започнат да виждат напълно автономни автомобили по улиците - без шофьор, без волан - тогава обществеността най-накрая ще разбере колко бързо се движи това. И след като изкуственият интелект се появи в превозните средства, той няма да спре дотук. Той бързо ще премине в други роботизирани форми, включително хуманоидни роботи“, казва той.

Този график не оставя много място за спокойствие. Неотдавнашно проучване на фирмата за изследване на данни Prolific установи, че около две трети от анкетираните смятат, че ИИ ще доведе до значителна загуба на работни места през следващото десетилетие. И според Дорр те не грешат. Човечеството стои на прага на трансформация, която не само ще автоматизира цели сектори на пазара на труда по-бързо от очакваното, но и ще промени из основи икономиката, разпределението на ресурсите и дори самото общество.

„Няма дългосрочно спасение от това. До 2040 г. няма да има почти нищо, което роботът да не може да направи по-добре и по-евтино от човека“, казва Дорр.

Ще създаде ли технологията работни места? Да, но след това тя ще отнеме и тези работни места.

Кои работни места са застрашени?

Повечето работни места не са единични дейности, а съвкупност от задачи, твърди Дорр, и изкуственият интелект постепенно ще ги унищожи. Първоначално ИИ ще помага на работниците, като подобрява ефективността и производителността. Но с усъвършенстването си той ще премахне напълно необходимостта от човешко участие.

„Тази промяна ще има дълбоки последици за заетостта. ИИ няма да замени работниците за една нощ. Вместо това той ще намалява работните места една по една“, казва той.

Ценовото предимство е неоспоримо. Проучване на ResumeBuilder установи, че 37% от компаниите, използващи изкуствен интелект, вече са заменили човешките работници, а 44% планират съкращения през 2024 г. поради автоматизацията с изкуствен интелект.

Въпреки нарастващите доказателства за загубата на работни места, предизвикана от ИИ, някои настояват, че опасенията за апокалипсис на работната сила са преувеличени. Идеята, че ИИ ще замени изцяло работната сила, се отхвърля от много представители на технологичния свят, които твърдят, че вместо това автоматизацията ще подобри човешките способности, а няма да ги премахне.

Д-р Кейн Елиът, главен юридически футурист във Filevine, споделя този предпазлив оптимизъм - особено в правната индустрия, където ИИ започна да променя работните процеси.

„ИИ е инструмент, а не заместител на юридическата преценка. Когато този инструмент не функционира правилно или, още по-лошо, се използва неправилно, отговорността все още е изцяло на човека-оператор“, казва Елиът пред Newsweek.

Дорр обаче предупреждава, че предположението, че ИИ ще засегне само нискоквалифицирани, повтарящи се работни места, е опасно остаряло. Въпреки че работниците в заводите и шофьорите на камиони може да са сред първите, които ще усетят въздействието на автоматизацията, професиите с бели якички са също толкова, ако не и по-уязвими.

