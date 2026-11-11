Средната пенсия достигна 558 евро

Средната пенсия в България е достигнала 558,08 евро през септември 2026 г., което е увеличение с 40,70 евро, или 7,9%, спрямо същия месец на миналата година. Това показват публикуваните днес данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване.

Броят на пенсионерите у нас продължава да расте. През септември те са 2 067 912 души, или с 8254 повече в сравнение със същия месец на 2025 г. Увеличението е с 0,4%.

Близо 10 млрд. евро са изплатени за пенсии

Разходите за пенсии през първите девет месеца на 2026 г. достигат 9,96 млрд. евро, което представлява 73,8% от предвидените средства за цялата година.

Спрямо същия период на 2025 г. държавата е изразходвала с 869,6 млн. евро повече за пенсии. Увеличението е с 9,6%.

Пенсиите заемат и най-голям дял в разходите на държавното обществено осигуряване.

Разходите за осигуряване растат по-бързо от приходите

Общите приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към края на септември възлизат на 6,20 млрд. евро, или 72,8% от годишния план.

В сравнение с първите девет месеца на 2025 г. постъпленията са се увеличили с 544,5 млн. евро, което е ръст от 9,6%.

В същото време общите разходи достигат 11,21 млрд. евро. Те са с 958,8 млн. евро, или 9,3%, повече спрямо същия период на миналата година.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към септември е 5,02 млрд. евро.

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

Повече средства и за обезщетения и помощи

За изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване през първите девет месеца са изразходвани 1,18 млрд. евро.

Това е увеличение с 88,6 млн. евро, или 8,1%, спрямо същия период на 2025 г.

Какво показват данните за другите осигурителни фондове

Приходите на Учителския пенсионен фонд към септември достигат 60,7 млн. евро, с 5,7 млн. евро повече спрямо година по-рано. Разходите са 52,3 млн. евро, като нарастват със 7,5 млн. евро.

Средният осигурителен доход скочи рязко през август

По фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ са постъпили 1,71 млн. евро, а извършените разходи са 854,3 хил. евро.

Разходите по този фонд са намалели с 248 хил. евро в сравнение с първите девет месеца на миналата година.