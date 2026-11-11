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Бивша икономка съди Кайли Дженър заради ухапване от куче и заключване в дрешник

Кайли Дженър е погната от четвърто дело от бивш домашен помощник за едва 7 месеца. Новият иск съдържа обвинения за ухапване от куче, обгазяване с лютив спрей и заключване в дрешник, докато адвокатите на риалити звездата определят исковете за изнудване

11 ноември 2026, 11:27
Бивша икономка съди Кайли Дженър заради ухапване от куче и заключване в дрешник
Източник: БГНЕС

К айли Дженър е изправена пред четвърти иск от бивш домашен помощник в рамките на едва седем месеца.

Този път бивша нейна икономка твърди, че е била ухапана от куче, случайно е била изложена на въздействието на лютив спрей и е останала заключена в дрешника на Дженър за повече от час, докато неин супервайзър се е присмивал на молбите ѝ за помощ, пише Page Six.

Динора Каролина Кабрия Амая е подала искова молба във Върховния съд на Лос Анджелис на 5 ноември. Тя обвинява Дженър, нейните компании и няколко членове от персонала ѝ в дискриминация въз основа на увреждане, отмъщение, неправомерно уволнение и множество нарушения на трудовото законодателство, показват съдебни документи, получени от Page Six.

Амая твърди, че е започнала работа при основателката на Kylie Cosmetics през март 2025 г., като е получавала по 40 долара на час в брой и обикновено е работила по шест дни в седмицата.

Въпреки това тя заявява, че рутинно ѝ е бил отказван извънреден труд, била е принуждавана да работи продължително време и се е налагало да пътува между имотите на Дженър, без да ѝ се заплащат пробегът или времето за пътуване.

При един от инцидентите Амая твърди, че ѝ е било наредено от супервайзъра Лора Дули да влезе в дрешника на Дженър чрез код за достъп, след което е останала заключена вътре за повече от час.

Според жалбата Амая се обадила на Дули в паника и се примолила за помощ, но Дули се изсмяла и се подиграла с нейното затруднение.

„Няма никой в къщата, който да може да те пусне, а аз не мога да дам паролата на никой друг. Просто трябва да изчакаш“, казва Дули според обвинението.

Амая твърди, че е била оставена в дрешника, докато най-накрая някой не дошъл да я отключи.

Бившата служителка твърди също, че е претърпяла трудова злополука през септември 2025 г., когато „необезопасен флакон с лютив спрей се е изпръскал“ в очите и лицето ѝ, докато е почиствала чекмедже в пералното помещение.

Амая заявява, че инцидентът ѝ е причинил замъглено зрение, изгаряне, сърбеж, сухота, дразнене и постоянно усещане за пясък в очите.

Нещата са се влошили през следващия месец, когато Амая твърди, че е била ухапана от куче, докато е почиствала колибата му в един от имотите на Дженър.

Според исковата молба тя е съобщила за нараняването, но не е получила съществена помощ и е закупила лекарства без рецепта, за да се лекува сама.

По-нататък Амая твърди, че ѝ е било нареждано да напуска стаите или да остава извън зрителното поле, тъй като Дженър не искала да я вижда.

Тя заявява, че в крайна сметка е била уволнена на 6 февруари, малко след като попитала защо на друга икономка се възстановяват разходите за пробег, а на нея не.

Нейният адвокат Дела Шейкър заявява в становище за Page Six, че обвиненията повдигат по-широки опасения относно отношението към домашните помощници, наети от богати личности.

„Този случай повдига по-голям въпрос: колко домашни помощници се страхуват да съобщят за незаконно отношение, защото смятат, че работодателите им са твърде влиятелни, за да бъдат предизвикани?“, казва Шейкър.

„Истината никога не трябва да бъде погребвана зад богатство, страх или мълчание. Никой не трябва да се страхува да казва истината“, добавя тя.

Законният представител на Дженър, Майкъл Роудс, заявява пред Page Six: „Тези последни дела се завеждат от същия адвокат, който по-рано подаде искове от името на бившия домашен персонал на Кайли. Очевидно е, че този адвокат иска да използва публичността, за да се опита да изтръгне неоправдано парично обезщетение.“

„Няма да се оставим да бъдем сплашени да направим това. Като такива, ние ще се защитаваме енергично срещу тези неоснователни дела и очакваме с нетърпение да разкажем нашата страна на историята“, казва Роудс.

Пресният иск отбелязва четвъртия път тази година, в който бивш домашен помощник предприема правни действия срещу Дженър или нейните компании.

На 17 април бившата икономка Анхелика Ернандес Васкес заведе дело срещу Дженър и нейните компании, твърдейки, че е била подложена на тормоз и дискриминация поради салвадорския си произход, католическата си вяра и имиграционния си статут.

Васкес твърди, че са се подигравали с акцента ѝ, била е унижавана от останалите членове на персонала и е била принуждавана да изпълнява неприятни задачи, докато е работила в дома на Дженър.

Тя също така заявява, че оплакванията ѝ са останали без отговор и че супервайзър веднъж е хвърлил закачалки в краката ѝ.

Делото продължава да се придвижва в съда, като адвокатите и на двете страни участваха в медиационни сесии през октомври и поискаха допълнително време за Дженър и останалите ответници да отговорят на изменената жалба.

За 10 ноември бе насрочена конференция за управление на делото.

По-малко от две седмици след като Васкес подаде своя иск, друга бивша икономка, Хуана Делгадо Сото, съди Дженър и нейните компании на 29 април, обвинявайки ги в дискриминация, тормоз и отмъщение.

Сото твърди, че ѝ е било забранено да гледа или да се усмихва на Дженър и е била принуждавана да се крие в баня или гараж с часове, когато риалити звездата е била у дома.

Тя заявява също, че ѝ е бил отказан достъп до питейна вода и тоалетна и че е била третирана зле след смъртта на брат ѝ.

Според съдебните документи и двете страни са участвали в медиационни сесии през октомври, докато адвокатите са поискали допълнително време за Дженър и останалите ответници да отговорят на иска.

Страните поискаха нов краен срок 20 ноември.

След това, на 22 юни, бивша лична готвачка, посочена в съдебните документи като Джейн Доу, съди Дженър и няколко членове на нейния екип, твърдейки дискриминация поради бременност и неправомерно уволнение.

Готвачката твърди, че е претърпяла спонтанен аборт, след като е била задължена да работи физически тежки смени, въпреки че е имала рискова бременност.

Тя заявява, че е била длъжна да работи дълги часове на семейно рожден ден в Палм Спрингс, Калифорния, преди да се събуди на следващата сутрин със силно кървене и да научи в болницата, че е загубила нероденото си дете.

Готвачката също така обвини екипа на Дженър в лошо отношение към нея след загубата на бременността и в крайна сметка в прекратяване на трудовия ѝ договор.

Делото от юни също продължава да се придвижва в съда, като Дженър и нейната компания се противопоставят на искането на бившата готвачка да остане анонимна.

В съдебно заявление от октомври правният екип на Дженър поиска от съдията да изиска от жената, подала иска си под псевдонима Джейн Доу, да разкрие самоличността си.

Изслушването относно използването на псевдоним от готвачката е насрочено за 28 януари 2027 г., докато отделна конференция за управление на делото е насрочена за 25 януари.

Всички четири жени са представлявани от Шейкър, а няколко от делата посочват едни и същи компании и супервайзъри сред ответниците.

Обвиненията в исковите молби не са доказани в съда.

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