Зов за помощ: Малкият Аведис има нужда от средства за продължителна рехабилитация

5-годишният Аведис Николов страда от четири тежки заболявания и не може да ходи и говори.

Необходими са 3600 евро за курс от 120 специализирани рехабилитационни процедури.

Семейството призовава за дарения, за да осигури терапията и да предотврати влошаване на състоянието му.

5-годишно дете води ежедневна битка с няколко сериозни болести - детска церебрална парализа, епилепсия, аутизъм и дълбока умствена изостаналост. Към момента Аведис Николов не може да ходи и да говори, а светът му е ограничен до специализираната количка, с която се придвижва, предава NOVA .

Като всяка майка, Ани Закарян иска да види детето си спокойно, здраво и с шанс за развитие. Въпреки всички изпитания, момченцето показва несломима воля и не спира да се бори за всяка малка стъпка напред. За да поддържа състоянието си и да има шанс за подобрение, му предстои интензивен курс от 120 специализирани терапевтични процедури (рехабилитация).

За съжаление, стойността на този пълен курс от терапии е 3600 евро и е напълно непосилна за семейството. Без непрекъсната рехабилитация рискът от регрес и усложнения е голям.

Ако желаете да помогнете на малкия Аведис може да го направите чрез средства по следната банкова смета:

BIC UNCRBGSF

Adrine Takvor Zakarian

Bg18UNCR76301063979433