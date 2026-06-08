Дяволът носи „Прада“ в Космоса: Модната къща облече астронавтите на НАСА

И талианският моден гигант Prada представи специалното бельо, което астронавтите на НАСА ще носят под скафандрите си по време на бъдещите космически мисии. С този ход марката затвърди амбицията си да бъде първият голям луксозен бранд, който стъпва сериозно в космическата индустрия, съобщава The Post.

Прилепналият по тялото костюм е създаден в сътрудничество с тексаската компания за космическа инфраструктура Axiom Space. Иновативното облекло включва вплетени вентилационни и охлаждащи тръбички, които да регулират температурата на астронавтите в суровите условия извън Земята.

„Притежаваме наистина широк спектър от възможности и ноу-хау“, заяви Лоренцо Бертели, маркетинг директор на Prada, по време на официалното представяне в бутика на марката в Манхатън, застанал до манекен, облечен в новото високотехнологично бельо.

Експертизата за разработване на продукти за изследване на Космоса „може да дойде от много, на пръв поглед напълно нетипични индустрии“, допълни Джонатан Къртейн, главен изпълнителен директор на Axiom Space.

NASA to wear Prada as luxury group pushes into space industry https://t.co/SzYCVOw7it pic.twitter.com/LVpkTQUw7f — New York Post (@nypost) June 7, 2026

Отвъд вдъхновението: Истинско партньорство

Това не е първият сблъсък на италианската къща с Космоса. Проектът следва шумния дебют на Prada в космическата мода през 2024 г., когато марката показа външния дизайн на скафандрите, които ще бъдат използвани за мисията „Артемис 3“ в околоземна орбита (планирана за 2027 г.) и дългоочакваното кацане на Луната с „Артемис 4“ през 2028 г.

Луксозните брандове от десетилетия черпят вдъхновение от Космоса, но Prada отиде много по-далеч.

„Те превърнаха вдъхновението в реално партньорство на фона на бързо развиващия се космически туризъм“, коментира Томаи Сердари, професор по маркетинг в Нюйоркския университет.

Според експертите зад този ход на Prada стоят два основни мотива:

Директен достъп до свръхбогатите клиенти, които вече обмислят космически пътувания с компании като Blue Origin на Джеф Безос или SpaceX на Илон Мъск.

Позициониране на марката като авангарден и иновативен лидер на пазара.

Спасителен пояс по време на криза

Завръщането на човечеството към Луната гарантирано ще привлече милиарди погледи пред екраните, което е златна възможност за реклама. Космическата офанзива на Prada идва в изключително важен момент, тъй като секторът на луксозните стоки преживява сериозни трудности.

След две години на свиване, индустрията тъкмо показваше признаци на стабилизиране, когато избухването на войната в Иран в края на февруари 2026 г. отново удари международните пътувания и сви разходите за лукс далеч извън пределите на Близкия изток.

Други спортни брандове също се опитват да хванат космическия влак – Under Armour си партнира с Virgin Galactic, а Columbia Sportswear разработва специални изолационни тъкани. Никой друг луксозен играч обаче все още не е последвал примера на италианската модна къща.

„В света на лукса е най-важно да бъдеш първият, който прави нещо, да бъдеш моден диктатор“, обобщава професор Сердари. Според нея конкуренти като Louis Vuitton (LVMH), Hermès и Chanel също гледат към звездите, но ще трябва да намерят съвсем нови и различни начини, за да оставят своя отпечатък в Космоса.