Любопитно

Дяволът носи „Прада“ в Космоса: Модната къща облече астронавтите на НАСА

Италианският бранд представи високотехнологично охлаждащо бельо за мисиите до Луната. Докато пазарът на луксозни стоки на Земята е в криза, модната къща погледна към звездите и изпревари конкуренти като Chanel и Louis Vuitton

8 юни 2026, 10:35
Дяволът носи „Прада“ в Космоса: Модната къща облече астронавтите на НАСА
Източник: iStock

И талианският моден гигант Prada представи специалното бельо, което астронавтите на НАСА ще носят под скафандрите си по време на бъдещите космически мисии. С този ход марката затвърди амбицията си да бъде първият голям луксозен бранд, който стъпва сериозно в космическата индустрия, съобщава The Post.

Прилепналият по тялото костюм е създаден в сътрудничество с тексаската компания за космическа инфраструктура Axiom Space. Иновативното облекло включва вплетени вентилационни и охлаждащи тръбички, които да регулират температурата на астронавтите в суровите условия извън Земята.

„Притежаваме наистина широк спектър от възможности и ноу-хау“, заяви Лоренцо Бертели, маркетинг директор на Prada, по време на официалното представяне в бутика на марката в Манхатън, застанал до манекен, облечен в новото високотехнологично бельо.

Експертизата за разработване на продукти за изследване на Космоса „може да дойде от много, на пръв поглед напълно нетипични индустрии“, допълни Джонатан Къртейн, главен изпълнителен директор на Axiom Space.

Отвъд вдъхновението: Истинско партньорство

Това не е първият сблъсък на италианската къща с Космоса. Проектът следва шумния дебют на Prada в космическата мода през 2024 г., когато марката показа външния дизайн на скафандрите, които ще бъдат използвани за мисията „Артемис 3“ в околоземна орбита (планирана за 2027 г.) и дългоочакваното кацане на Луната с „Артемис 4“ през 2028 г.

Луксозните брандове от десетилетия черпят вдъхновение от Космоса, но Prada отиде много по-далеч.

„Те превърнаха вдъхновението в реално партньорство на фона на бързо развиващия се космически туризъм“, коментира Томаи Сердари, професор по маркетинг в Нюйоркския университет.

Според експертите зад този ход на Prada стоят два основни мотива:

  • Директен достъп до свръхбогатите клиенти, които вече обмислят космически пътувания с компании като Blue Origin на Джеф Безос или SpaceX на Илон Мъск.
  • Позициониране на марката като авангарден и иновативен лидер на пазара.

Спасителен пояс по време на криза

Завръщането на човечеството към Луната гарантирано ще привлече милиарди погледи пред екраните, което е златна възможност за реклама. Космическата офанзива на Prada идва в изключително важен момент, тъй като секторът на луксозните стоки преживява сериозни трудности.

След две години на свиване, индустрията тъкмо показваше признаци на стабилизиране, когато избухването на войната в Иран в края на февруари 2026 г. отново удари международните пътувания и сви разходите за лукс далеч извън пределите на Близкия изток.

Други спортни брандове също се опитват да хванат космическия влак – Under Armour си партнира с Virgin Galactic, а Columbia Sportswear разработва специални изолационни тъкани. Никой друг луксозен играч обаче все още не е последвал примера на италианската модна къща.

„В света на лукса е най-важно да бъдеш първият, който прави нещо, да бъдеш моден диктатор“, обобщава професор Сердари. Според нея конкуренти като Louis Vuitton (LVMH), Hermès и Chanel също гледат към звездите, но ще трябва да намерят съвсем нови и различни начини, за да оставят своя отпечатък в Космоса.

Източник: The Post    
Prada НАСА Axiom Space космически мисии лукс мода Артемис космическа индустрия високи технологии космически туризъм
Последвайте ни
С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

Футболна революция: Световното през 2026 г. чупи рекорди и превзема TikTok

Футболна революция: Световното през 2026 г. чупи рекорди и превзема TikTok

„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията

Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин
Ексклузивно

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Преди 14 часа
Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“
Ексклузивно

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Преди 18 часа
Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“
Ексклузивно

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Преди 22 часа
Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет
Ексклузивно

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Задържаха двама души във връзка със срутването на сграда, под чиито отломки загина българин</p>

Задържаха двама души във връзка със срутването на сграда в Гьорлиц, под чиито отломки загина българин

Свят Преди 5 минути

Според събраните до момента доказателства вечерта преди рухването на сградата двамата мъже са обикаляли района, търсейки възможност да откраднат скрап, цветни метали и др

Отвориха обходния път между Пампорово и Смолян

Отвориха обходния път между Пампорово и Смолян

България Преди 28 минути

Трафикът се пропуска само сутрин и вечер, докато продължават укрепителните дейности по трасето

<p>Септември без първи звънец? Учителите в готовност за масова стачка и затворени училища</p>

Учителският синдикат отчита висока готовност за протестни действия заради възнагражденията в образованието

България Преди 1 час

Анкета сред над 6500 души показва масово недоволство и подкрепа за стачни действия при липса на увеличение на заплатите

Пинк

Бляскава вечер на Бродуей: Раздадоха наградите „Тони“, а Пинк взриви сцената

Любопитно Преди 1 час

Пинк, водещата на наградите „Тони“, започна шоуто, въртейки се и след това висейки неловко от въжета над сцената, облечена като Питър Пан. Бившият водещ Нийл Патрик Харис се намеси, за да предложи на дебютиращата водеща просто да бъде себе си

<p>Йотова коментира украинския морски дрон, който се взриви&nbsp;в Констанца</p>

Илияна Йотова за дрона в Констанца: Надявам се това да е само един инцидент, защото започва туристическият сезон

България Преди 1 час

През цялото време бяхме в тясна координация с Министерството на отбраната, които също бяха в координация със съответните румънски служби, каза тя

Цена на славата: Мат Деймън за Холивуд и жертвите в името на дъщерите му

Цена на славата: Мат Деймън за Холивуд и жертвите в името на дъщерите му

Любопитно Преди 1 час

Актьорът сподели за страшния период, в който е живял в куфари заради паниката, че телефонът му ще спре да звъни, и защо днес отказва роли, за да бъде „тук и сега“ със семейството си

МОК отряза летните спортове от Зимната олимпиада през 2030 година

МОК отряза летните спортове от Зимната олимпиада през 2030 година

Любопитно Преди 1 час

Идеята за включване на крос-кънтри бягане и колоездене срещна яростна съпротива от зимните федерации

Започва изплащането на пенсиите за юни

Започва изплащането на пенсиите за юни

Свят Преди 2 часа

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

<p>Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично (ВИДЕО)</p>

Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

С двугоривния 4х4 хибрид на модела изминахме точно 1342 км с два резервоара бензин и газ, като ни оставаха още 50-ина възможни километра пробег, но решихме да не рискуваме на магистралата

<p>Коцев: Държавата е била безсилна по случая с&nbsp;&bdquo;Баба Алино&ldquo;</p>

Благомир Коцев: Държавата е била безсилна по случая с незаконното строителство в „Баба Алино“

България Преди 2 часа

Кметът на Варна заяви, че има съмнения за корупционна система и институционално прикриване на строителни нарушения

Доналд Тръмп

„Писна ми. Благодаря ти, скъпа“ – Тръмп прекъсна гневен интервю и си тръгна

Свят Преди 2 часа

Тръмп нападна водещата Кристен Уелкър, след като тя настоя, че той не е предоставил нито едно доказателство за оспорваните си обвинения, че изборите през 2020 г. са били „манипулирани“ в негова вреда или че изборите в Калифорния са обект на злоупотреби

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Свят Преди 2 часа

По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение

<p>Петролът поскъпна с над 4 процента</p>

Цените на петрола скочиха рязко след ескалация между Иран и Израел

Пари Преди 2 часа

Брентът достигна 97,51 долара за барел на фона на нови удари и опасения за Ормузкия проток

8 юни: Кървавата зора, в която морето доведе дявола

8 юни: Кървавата зора, в която морето доведе дявола

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случлило на този ден в историята

Скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества: Коя е групата на "Калашниците" от "Ботунец"

Скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества: Коя е групата на "Калашниците" от "Ботунец"

България Преди 3 часа

Катастрофата на Челопешко шосе отне живота на четирима души, а част от пострадалите продължават да са в тежко състояние

<p>Тръмп &quot;решава&quot;: Нетаняху &quot;няма друг избор освен да приеме&quot; споразумение с Иран</p>

Тръмп: Нетаняху няма избор и трябва да приеме споразумението с Иран

Свят Преди 3 часа

Американският президент заяви, че Израел трябва да подкрепи договореностите, постигнати от Вашингтон с Техеран

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Нов живот за старите чешми в Шуменско

sinoptik.bg
1

Юнска жега и бури през седмицата

sinoptik.bg

Внучката на Чарли Чаплин идва в България

Edna.bg

Домът на Кристина Нгуен - минимализъм, цветя и кафе бар

Edna.bg

Григор загуби нови позиции, сериозен прогрес за Александър Донски и Александър Василев

Gong.bg

Кошмар на Левски в ШЛ пратил оферта за Пламен Андреев

Gong.bg

Правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни

Nova.bg

Трус от 7,8 разтърси Филипините, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg