ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

8 май 2026, 15:40
Източник: iStock

А виокомпаниите нямат право да начисляват допълнителни такси за гориво, след като клиентите вече са закупили самолетните си билети. Това предупреди Европейският съюз на фона на растящите енергийни разходи заради войната в Близкия изток.

„Авиокомпаниите могат да адаптират публикуваните си тарифи спрямо ситуацията, но добавянето на горивна такса към билет след покупката му не може да бъде оправдано“, заяви говорителят на ЕС Анна-Кайса Итконен пред журналисти в Брюксел.

По думите ѝ всяка промяна след резервацията може да „повдигне въпроси във връзка с правилата на ЕС за нелоялни търговски практики“, предаде АФП.

В документ, публикуван относно енергийната криза в авиационния сектор, Европейският съюз подчертава, че „всяка промяна на цената със задна дата е изключена“.

„Авиокомпаниите не могат да включват условия, които да им позволяват да увеличават цената на билета над обявената към момента на покупката само защото горивото е станало по-скъпо, отколкото са предвидили“, посочва Европейската комисия.

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво.

В такива случаи е допустимо увеличение до 8%. Ако поскъпването е по-голямо, клиентът има право да приеме новата цена или да анулира резервацията си.

Испанската нискотарифна авиокомпания „Волотеа“ беше подложена на критики във Франция, където срещу нея се води разследване заради искания към клиентите да доплащат горивни такси вследствие на енергийния шок, предизвикан от войната.

Директорът на компанията за Франция Жил Гослен защити мярката.

„Законността на нашата система беше потвърдена от три независими адвокатски кантори, специализирани във въздушния транспорт и потребителското право. Мярката е прозрачна, временна и действа и в двете посоки - както при повишение, така и при понижение“, заяви Гослен.

Източник: БГНЕС    
