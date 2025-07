Голямата промяна, засягаща пътуванията в Европа

Д ните, в които се начисляваха допълнителни такси за ръчен багаж по време на полети, скоро може да останат в миналото – поне в Европейския съюз. На 24 юни законодателите гласуваха в подкрепа на предложение, което позволява на пътниците да носят безплатно на борда на самолета си малък ръчен багаж с тегло до 7 кг, дори при нискотарифни авиокомпании, пише BBC.

Съгласно новото правило, пътниците ще могат да носят на борда на самолета си един кабинен багаж с размери до 100 см, както и личен предмет под седалката с максимален размер 40x30x15 см без допълнително заплащане. Предложеният закон все още изисква одобрение от 55% от държавите членки на ЕС, но ако бъде приет след преговорите, започващи през юли 2025 г., новите правила ще се разпростират върху всички полети в рамките на ЕС, както и по маршрути до и от ЕС.

„Днешното гласуване бележи важна стъпка към по-справедливо и по-прозрачно пътуване“, заяви заместник-председателят на Комисията по транспорт и туризъм на ЕС (TRAN) Матео Ричи в прессъобщение . „То въвежда конкретни мерки, като например ясното определение за безплатен ръчен багаж... основно право за избягване на неоправдани допълнителни разходи“.

