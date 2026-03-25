Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Групата е била наблюдавана още при влизането ѝ в страната

25 март 2026, 12:58
Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро
Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"
Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг
МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата
Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса
Кандев: Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия
Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира
Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

П етима души са задържани за срок до 72 часа във връзка с разкрита схема за разпространение на над 1,2 милиона фалшиви евробанкноти, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Акцията е проведена в понеделник вечерта от служители на ГДБОП, като при нея са открити значителни количества неистински пари на територията на София и Пазарджик. По данни на разследващите, самото производство на банкнотите е било организирано в печатница в Румъния.

Сред задържаните са двама български, двама румънски и един италиански гражданин. Според прокуратурата фалшивите банкноти са били съхранявани в автомобили в столицата, както и в жилище в Пазарджик.

В хода на операцията е открит и близо килограм кокаин, като за него отговорност носи един от обвиняемите. Проведени са множество претърсвания, обиски и изземвания на различни адреси, свързани със случая.

От МВР уточняват, че групата е била под наблюдение още при влизането ѝ в страната, а с предприетите действия е предотвратено разпространението на фалшивите пари на пазара.

Очаква се на 26 март прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо задържаните.

Източник: СГП    
Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

8 породи котки с необичайни хранителни навици

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

"Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман обяви мащабна промяна в програмата „Артемида“. Агенцията се отказва от орбиталната станция „Гейтуей“, за да насочи 20 млрд. долара към изграждането на постоянна база на лунната повърхност до 7 години

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Донор на костния мозък стана 4-годишното братче на Михаела

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

Как 150 000 американци „изчезнаха" от черната статистика на COVID-19

Ново мащабно изследване разкрива, че официалната статистика в САЩ е подценила реалния брой на жертвите от пандемията с близо 20%, като системни пропуски са оставили цели общности извън обхвата на данните

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

„Да направим Плутон велик отново": Шефът на НАСА иска Тръмп да му върне статуса на планета

Шефът на НАСА поиска Тръмп да „направи Плутон велик отново“, но може ли президентски указ да пренапише Космоса? Вижте защо леденото кълбо още не е направило и една пълна обиколка около Слънцето, откакто го познаваме

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на „окултизма, езотеризма и сатанизма“

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете

Reuters: Китай сканира океанското дъно в подготовка за подводна война със САЩ

Десетки китайски кораби сканират морското дъно от Арктика до Гуам в мащабна операция за „военно-гражданска фузия“. Вижте как Пекин събира данни за подводния релеф и разполага стотици сензори, за да подкопае предимството на САЩ в бъдещи подводни битки

Барби с диабет тип 1: Новата кукла на Mattel, която учи децата на кураж

Mattel разширява своята приобщаваща линия Fashionistas с кукла, която носи инсулинова помпа и сензор за глюкоза, помагайки на децата да приемат по-добре медицинските състояния

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

До момента няма официална реакция от украинска страна

500 долара и пътуване в чужбина: Как новобранците попадат в руски лагери за саботаж

Съдебни дела в Молдова разкриват транснационалната мрежа на Русия за вербуване, обучение и изпращане на шпиони и саботьори.

