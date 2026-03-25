Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

П етима души са задържани за срок до 72 часа във връзка с разкрита схема за разпространение на над 1,2 милиона фалшиви евробанкноти, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Акцията е проведена в понеделник вечерта от служители на ГДБОП, като при нея са открити значителни количества неистински пари на територията на София и Пазарджик. По данни на разследващите, самото производство на банкнотите е било организирано в печатница в Румъния.

Сред задържаните са двама български, двама румънски и един италиански гражданин. Според прокуратурата фалшивите банкноти са били съхранявани в автомобили в столицата, както и в жилище в Пазарджик.

В хода на операцията е открит и близо килограм кокаин, като за него отговорност носи един от обвиняемите. Проведени са множество претърсвания, обиски и изземвания на различни адреси, свързани със случая.

От МВР уточняват, че групата е била под наблюдение още при влизането ѝ в страната, а с предприетите действия е предотвратено разпространението на фалшивите пари на пазара.

Очаква се на 26 март прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо задържаните.