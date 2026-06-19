Мотористи излязоха на протест в София заради застраховките „Гражданска отговорност“

П редставители на близо 10 мотоклуба и десетки мотоциклетисти от различни региони на страната се събраха на протест в петък в центъра на София с искане за спешни мерки срещу рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети.

Протест на мотористи блокира центъра на София

Демонстрацията се проведе на площад „Княз Александър I Батенберг“, като участниците настояха за оставките на ръководствата на Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Според протестиращите двете институции са допуснали значително увеличение на цените на застраховките без достатъчна прозрачност и без адекватна защита на потребителите.

Основно искане на мотористите е застрахователните компании да започнат да предлагат сезонни полици „Гражданска отговорност“, които да могат да се сключват за период, по-кратък от една година. По думите им голяма част от собствениците на мотори използват превозните си средства само през определени месеци от годината и не би трябвало да заплащат пълна годишна застраховка.

Протестът идва само дни след обсъждане на проблема в парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации. Тогава представители на КФН са поели ангажимент да бъде създадена работна група, която да анализира ситуацията и да предложи възможни решения. Въпреки това мотористите заявиха, че засега не виждат реални действия и остават скептични към обещанията на институциите.

„Започнаха с политическото говорене и обещанията, но реални действия и конкретни мерки няма. Искаме да плащаме справедлива цена за услугата, която използваме. Недопустимо е в държави като Германия и Франция цените на подобни застраховки да са значително по-ниски от тези в България“, коментира един от протестиращите пред NOVA.

Според представители на мотообщността информацията, представяна от застрахователния сектор и регулаторите, не отразява реалното поскъпване на полиците. По техни данни увеличението в някои случаи достига между 70 и 90 процента, докато официално се говори за ръст от 20 до 30 процента.

„Законът още от 2017 година дава възможност за сключване на сезонна застраховка за един, три или шест месеца, но на практика такава възможност не се предлага. В момента можем да сключим договор единствено за срок от една година“, заяви Игнат Игнатов, един от организаторите на протеста.

От мотоциклетната общност посочиха още, че са получили подкрепа от омбудсмана Велислава Делчева, която също е обърнала внимание на практиките в редица европейски държави, където съществуват различни варианти за сезонно застраховане на мотоциклети.

Протестиращите обявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато не получат конкретни гаранции, ясни срокове и реални решения по поставените въпроси.

В столицата пристигнаха мотористи от цялата страна. Организаторите съобщиха, че четири основни колони са потеглили към София от Варна, Бургас, Монтана и Петрич. Участниците се събраха първоначално в района на площад „Народно събрание“, след което започнаха протестните действия.

„Нека да ни видят, да ни чуят и да знаят, че сме единни. Ще продължим да отстояваме правата си“, заявиха участници в демонстрацията.

Мотористи излизат на протест в София заради застраховките „Гражданска отговорност“

Междувременно от Комисията за защита на потребителите излязоха с официална позиция,

в която подчертават, че не разполагат с правомощия да регулират цените на застрахователните продукти.

От КЗП напомнят, че застрахователният сектор е част от небанковия финансов пазар и попада под надзора на Комисията за финансов надзор. Според комисията именно КФН е институцията, която следи за спазването на законовите изисквания от страна на застрахователните дружества, включително и по отношение на евентуално необосновано увеличение на цените във връзка с въвеждането на еврото.

От КЗП заявяват още, че подкрепят диалога между институциите, бизнеса и гражданските организации с цел намиране на устойчиво решение, което да защитава интересите на потребителите.

Разговорите между представители на мотоциклетната общност, регулаторите и застрахователния сектор се очаква да продължат през следващите седмици в рамките на подготвяната от КФН работна група.