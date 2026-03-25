Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

25 март 2026, 10:57
Д ългоочакваната реформа в задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ навлиза в решителна фаза с предложените нови промени в Наредбата за регистрите на Гаранционния фонд. България прави важна крачка към пълната дигитализация, която предвижда цената на полицата вече да не бъде фиксирана, а да зависи пряко от „дигиталното досие“ на всеки шофьор за последните 5 години. Целта на новия механизъм е сериозна оптимизация на обмена на информация и въвеждане на по-справедливо определяне на застрахователните премии според историята на пътя.

Повече нарушения – по-скъпа „Гражданска отговорност”

Ето всичко, което трябва да знаете за новия механизъм, който превръща историята на пътя в основен фактор за джоба ни.

Край на „чистото минало“ при смяна на компанията

Досега много шофьори, които са причинили ПТП, успяваха да избегнат поскъпване на застраховката, като просто сменят застрахователната компания при изтичане на старата полица. Новата система слага край на тази практика. Чрез единен електронен регистър, поддържан от Гаранционния фонд, всички застрахователи вече имат автоматичен и безплатен достъп до историята на щетите за всяко превозно средство и неговия собственик.

В момента, в който въведете своето ЕГН или VIN номера на колата, системата изтегля пълната справка за последните 60 месеца. Ако в досието ви фигурират изплатени обезщетения за катастрофи, по-високата цена ще ви следва при всеки застраховател.

Принципът „Бонус-Малус“: Кой ще плаща повече?

Въпреки че държавата дава свобода на застрахователните компании сами да определят своите тарифни планове, те вече са длъжни да се съобразяват с историята на претенциите. Това на практика въвежда системата „бонус-малус“:

Бонус за изрядните: Шофьорите без регистрирани инциденти в 5-годишния период ще ползват базови или преференциални цени.

Малус за нарушителите: Цената на полицата ще се оскъпява прогресивно според броя и тежестта на причинените катастрофи. Застрахователите вече ще виждат не само датата на инцидента, но и протоколите от МВР, снимков материал и информация за това кой е бил виновен.

Механизъм срещу фиктивни прехвърляния на коли

Един от най-често задаваните въпроси е дали прехвърлянето на автомобила на друг собственик „изчиства“ лошото досие. Новата наредба предвижда строги мерки срещу злоупотреби.

Историята на щетите няма да се заличава, ако новото лице е било свързано с превозното средство преди покупката – например ако е било вписано като ползвател, застраховащ или е било предишен собственик. Информацията за „греховете“ на пътя се изтрива само ако колата бъде продадена на напълно непознато трето лице.

Пълна дигитализация и край на хартиените удостоверения

Забравете за досадното събиране на документи и „бележки за щети“ от старите си застрахователи.

Автоматична проверка: Данните се извличат по електронен път директно от регистъра на полиците.

Забрана за хартия: Застрахователите вече нямат право да изискват от клиентите си хартиени удостоверения за историята на претенциите (такива ще се издават централизирано от Гаранционния фонд само при нужда от застраховане в чужбина).

Сигурност: Достъпът до чувствителна информация (снимки от катастрофи и лични данни) е строго регламентиран и се предоставя само при наличие на конкретна застрахователна претенция.

Защита срещу застрахователни измами

Новата система е насочена и към борбата с инсценираните катастрофи, които често изкуствено надуват цените на пазара. Чрез интеграцията на данните за ПТП в реално време, застрахователите ще могат много по-лесно да идентифицират опити за измама. Когато фондът се източва по-малко, това създава предпоставки за по-устойчиви и достъпни цени за изрядните участници в движението.

Какво се случва при технически срив?

Наредбата предвижда и „план Б“. Ако системата на Гаранционния фонд е временно недостъпна поради технически причини, застрахователите ще могат да сключват полици през собствените си системи. Това гарантира, че никой няма да остане без задължителната „Гражданска отговорност“ заради компютърен гаф.

Обобщение за шофьорите:

Оттук нататък поведението ви на пътя днес ще определя цената на застраховката ви през следващите 5 години. Дигитализацията прави процеса по-бърз и лесен, но и много по-прозрачен. Най-лесният начин да плащате по-малко за „Гражданска отговорност“ вече е само един – да карате внимателно и да пазите досието си чисто.

Реформа Гражданска отговорност Дигитализация Система Бонус Малус Дигитално досие на шофьора Гаранционен фонд Електронен регистър История на щетите Застрахователни измами ПТП Ценообразуване на полици
