„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ влeзe в сила: Кой ще плаща повече и кой по-малко

С истемата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите влиза в сила. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН), след като на 25 август 2026 г. бяха обнародвани и влязоха в сила промените в нормативната уредба.

Измененията в Наредба №49 за задължителното застраховане и Наредба №54 за регистрите на Гаранционния фонд са последната нормативна стъпка преди реалното стартиране на системата.

Това обаче не означава, че от днес шофьорите автоматично ще плащат различни цени. Предстои застрахователите да адаптират информационните си системи, за да могат да прилагат новия модел. По оценка на председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев системата може да започне да функционира реално в началото на 2027 г., ако подготовката върви по план.

Как ще работи „бонус-малус“

Основният принцип е цената на „Гражданската отговорност“ да бъде свързана с историята на причинените щети от конкретния автомобилист.

Ще се взема предвид историята за последните пет години, като данните ще се удостоверяват централизирано от Гаранционния фонд. Това ще позволява на застрахователя да получи информация, независимо от това в коя компания е бил застрахован водачът през предходните години.

Идеята е водачите с по-добра история и без причинени щети да могат да получават по-ниска застрахователна премия, докато при автомобилисти с повече или по-тежки щети цената може да бъде по-висока.

Важно е да се отбележи, че конкретната политика за оценяване на застрахователния риск ще се определя от всеки отделен застраховател. Компаниите ще трябва да публикуват тази политика на своите интернет страници.

Данните ще се подават в реално време

За да функционира системата, застрахователите ще бъдат задължени да вписват в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции в регистъра на Гаранционния фонд.

Това ще става едновременно с регистрирането на претенцията в информационната система на съответната компания.

Застрахователите ще имат автоматичен достъп до необходимата информация в регистъра на Гаранционния фонд. Предвижда се те да не могат да изискват от клиентите удостоверения на хартия, тъй като ще разполагат с електронен и безплатен служебен достъп до данните.

Историята на щетите ще следва водача

Една от важните промени е свързана с опитите да бъде заличена историята на щетите чрез формална промяна на собствеността върху автомобила.

Например при прехвърляне на автомобила между свързани лица или при лизинг историята няма автоматично да изчезва. Гаранционният фонд ще може да предоставя информация за предходни щети, когато лицето е било собственик, ползвател, приобретател или обичаен водач на същото превозно средство.

Целта е историята да следва реалния ползвател на автомобила, а не само неговия формален собственик.

Как ще се издава удостоверението за щети

Всеки водач, застраховател или собственик на автомобил ще може да поиска удостоверение за застрахователните претенции.

Документът ще се издава централизирано чрез системата на Гаранционния фонд и ще съдържа информация за последните пет години. Сред данните ще бъдат размерът на предявените и изплатените претенции, мястото на катастрофата, видът на причинените вреди, както и информация за участниците.

Удостоверението ще съдържа и QR код, чрез който ще може да бъде проверена неговата достоверност на интернет страницата на Гаранционния фонд. Електронен архив на издадените удостоверения ще се съхранява за срок от една година.

Заявлението за издаване може да бъде подадено по няколко начина – на място в Гаранционния фонд, чрез системата за сигурно електронно връчване, онлайн с квалифициран електронен подпис или ПИК на НАП, както и чрез офис на застраховател или негов агент.

Повече данни за борба със застрахователните измами

Новите правила разширяват и достъпа на застрахователните компании до информация, свързана с пътнотранспортни произшествия.

Компаниите, които предлагат „Гражданска отговорност“ и „Каско“, ще могат да получават данни от регистъра на Гаранционния фонд за катастрофи, настъпили в България, включително информация за причинителя, съпричиняването, свидетелството за управление и налични снимки.

Ще има достъп и до данни за заведените и изплатените застрахователни претенции – дата и място на произшествието, държава, вид на събитието, вида на вредите, увредения обект и лице и други данни.

Достъпът до тази информация ще бъде ограничен и ще се предоставя само при конкретна заявка, свързана с вече предявена претенция, за да се гарантира защитата на личните данни.

Какво ще стане при технически проблем

Нормативните промени предвиждат и резервен механизъм, в случай че Гаранционният фонд временно не може да работи заради технически проблем.

При обективна невъзможност КФН ще може временно да разпореди на застрахователите да генерират полици и ценови предложения въз основа на информацията в собствените си информационни системи.

Така технически срив в системата на Гаранционния фонд няма да блокира сключването на задължителната „Гражданска отговорност“.

Кога шофьорите ще усетят промяната?

Въпреки че нормативната база вече е в сила, системата „бонус-малус“ няма да започне автоматично да определя цената на полиците от 25 август.

Сега предстои застрахователите и Гаранционният фонд да адаптират информационните си системи. Ако подготовката върви по план, реалното функциониране на системата се очаква в началото на 2027 г.

Тогава историята на щетите на водачите ще се превърне в един от факторите, които могат да определят колко ще струва „Гражданската отговорност“ – като идеята е по-внимателните шофьори да бъдат стимулирани с по-ниски премии, а по-рисковите да плащат повече.