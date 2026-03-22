Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Ч астно училище в София е прекратило договорите на двама шестокласници в средата на учебната година, след като родителите им изразили недоволство от увеличение на таксите. Случаят предизвика сериозни реакции, тъй като децата били принудени спешно да търсят ново учебно заведение, предава NOVA .

Всичко започва в началото на учебната година, когато част от родителите разбират, че годишната такса се увеличава с 1000 евро. Решението предизвиква недоволство и дискусии в затворена Viber група, в която родители обменят мнения и обсъждат възможността за обща позиция към ръководството на училището. Въпреки че подписка така и не е внесена официално, родителите на едно от децата получават имейл, с който са уведомени, че договорът им се прекратява. Като причина са посочени действия, уронващи престижа на училището, без конкретни детайли. Семейството разполага с едва няколко дни, за да намери ново учебно заведение за детето си.

Няколко дни по-късно от училището е отстранен и втори ученик. Така двете деца трябва да напуснат познатата среда и да се адаптират към ново училище в хода на учебната година.

Родителите твърдят, че в комуникацията си не са използвали обидни или клеветнически изрази, а единствено са изразили мнение в затворена група. По думите им действията на училището са необосновани и поставят децата под сериозен стрес.

Едно от засегнатите деца споделя, че не разбира причината за изключването и че не е извършило нарушение. Семействата посочват, че се налага да търсят и психологическа помощ заради напрежението.

Потърсеното за коментар училище не е дало отговор. Междувременно родителите са сезирали няколко институции, сред които Комисията за защита на личните данни, Агенцията за закрила на детето, Регионалното управление на образованието и Министерството на образованието. Те настояват за проверка и подчертават, че когато става дума за образование, решенията не трябва да се ръководят единствено от бизнес логика, а и от отговорността към децата и тяхното развитие.