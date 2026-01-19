Свят

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

Очаква се глобалната икономика да нарасне с 3,3% през тази година

19 януари 2026, 15:24
МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон
Източник: istock/Getty Images

М еждународният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за световния икономически растеж през 2026 г., като отчете положителния ефект от инвестициите в технологии, но предупреди, че преоценка на очакваните ползи от изкуствения интелект или ново изостряне на търговските конфликти могат да предизвикат сериозни сътресения. Очаква се глобалната икономика да нарасне с 3,3% през тази година.

В актуализацията на доклада „Световни икономически перспективи“ МВФ подчертава, че „устойчивостта, наблюдавана досега, се дължи в голяма степен на ограничен брой сектори“, което разкрива уязвимости. Главният икономист на фонда Пиер-Оливие Гуринша посочи, че макар глобалната икономика да изглежда сякаш се отърсва от търговските и митническите сътресения от 2025 г., това не означава, че те не са оказали влияние. Негативните ефекти са били компенсирани от „насрещния вятър на бума на инвестициите в изкуствен интелект и технологии“, заяви той.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Този ефект е особено силно изразен в Северна Америка и Азия. Частният сектор е показал адаптивност при справянето с търговските шокове, докато фискалната и паричната подкрепа също са допринесли за стабилизирането на икономиката.

След завръщането си в Белия дом през януари миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе мащабни мита, които засегнаха както съюзници, така и конкуренти, разтърсвайки финансовите пазари и веригите за доставки и изостряйки търговското напрежение. През изминалата година обаче ситуацията се успокои, след като администрацията на Тръмп сключи митнически споразумения с няколко партньори и постигна временно примирие с втората по големина икономика в света – Китай.

МВФ очаква глобалната инфлация да се понижи от приблизително 4,1% през 2025 г. до 3,8% през 2026 г.

Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г., ето с колко

Въпреки това несигурността около търговската политика остава значително по-висока в сравнение с началото на 2025 г., а отделни ескалации все още са възможни. Върховният съд на САЩ предстои да се произнесе по законността на използването от Тръмп на извънредни икономически правомощия за налагане на мита върху внос от почти всички търговски партньори. Очаква се решението да бъде обявено в началото на 2026 г., като евентуалното отменяне на част от митата би внесло „още една доза несигурност в глобалната икономика“, посочи Гуринша. Сред рисковете той открои и възможността президентът на САЩ да използва други правни механизми за повторно въвеждане на мита, както и потенциалното отражение върху бюджетните приходи и фискалната политика.

Освен търговските конфликти, самият огромните инвестиции в изкуствен интелект носят и риск от пазарен балон. Главният икономист на МВФ предупреди за „пазарна корекция“, ако очакванията за печалби, производителност и рентабилност от новите технологии не се оправдаят. Оптимизмът около изкуствения интелект беше ключов фактор за рекордите на фондовите борси, но ако растежът се окаже нереалистичен, рязък спад на борсите може да нанесе удар върху икономиката чрез ограничаване на потреблението.

Инвестициите и разходите за технологии са добавили приблизително 0,3 процентни пункта към средния годишен растеж на брутния вътрешен продукт на САЩ през първите три тримесечия на 2025 г., което е компенсирало негативния ефект от продължителното прекъсване на работата на правителството в края на годината. Фондът отчита ясно разминаване между Съединените щати, където се наблюдава силен подем на инвестициите в изкуствен интелект, и останалите развити икономики. За САЩ МВФ прогнозира растеж от 2,4% тази година – с 0,3 пункта над октомврийската оценка, докато за еврозоната очакванията са за 1,3%, а за Япония – още по-малко. Китай и Индия продължават да се представят относително силно в сравнение с други развиващи се пазари, като именно Съединените щати и Китай са в основата на последното повишение на глобалната прогноза на МВФ.

Гуринша подчерта и значението на независимостта на централните банки, за да могат те да изпълняват мандата си за ценова и финансова стабилност. Той не коментира текущото разследване на американското министерство на правосъдието срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, но отбеляза, че ролята на щатския долар в международната финансова система прави още по-важно Федералният резерв да функционира ефективно.

Като допълнителен риск за световния растеж МВФ посочва и нарастващите геополитически напрежения. Търговските и геополитическите конфликти, включително заплахите на Доналд Тръмп, свързани с Гренландия, могат да окажат негативно влияние върху глобалната икономика, предупреди Гуринша. По думите му светът навлиза в среда, в която търговски и геополитически кризи могат да избухват внезапно, което представлява сериозен низходящ риск за икономическото развитие.

Източник: БГНЕС    
МВФ икономически растеж изкуствен интелект
Последвайте ни
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Политиката е най-силният наркотик&quot;: Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на ПП</p>

"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

България Преди 43 минути

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ заяви: Асен Василев е перфектен Сталинист

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Свят Преди 1 час

Шестстайният имот се намира в затворения комплекс The Summit, разположен точно на север от центъра на Санта Фе. Той разполага с голф игрище и художествено ателие

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

България Преди 2 часа

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>&quot;Европа е слаба&quot;: Шоковите мита на Тръмп ни паникьосват (ОБЗОР)</p>

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Свят Преди 2 часа

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

България Преди 2 часа

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели в няколко района

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Свят Преди 2 часа

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

<p>Появата на принц Хари, която всички чакаха</p>

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Свят Преди 2 часа

Принц Хари се завръща на обществената сцена в Лондон и привлича всички погледи, там започна процесът срещу издателя на Daily Mail

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 2 часа

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

<p>Германският министър подкрепя Макрон за активиране на &quot;търговската базука&quot;&nbsp;срещу Тръмп</p>

Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 3 часа

Германия и Франция могат да се обединят в отговор на Тръмп

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

Любопитно Преди 3 часа

VALL представя „Последната сълза“ – ефирна и силна песен за новото начало и вътрешната яснота, създадена с Денис Попстоев, която ще излезе на 19.01 и ще прозвучи за първи път на живо на кастингите за "Евровизия"

НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Според експерти скенерите не са добро решение

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Любопитно Преди 3 часа

Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

България Преди 3 часа

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Свят Преди 3 часа

По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Юлиан Костов в дует с любимата си Мирела Илиева

Edna.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Мане с подробности от случката във финала: Предпочитам да загубя, отколкото да спечеля по този начин

Gong.bg

Лудогорец с информация за гостуването си в Глазгоу

Gong.bg

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg

НВО по математика след 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Nova.bg