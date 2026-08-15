Свят

Тръмп: Никога няма да се извиня, Ормузкият проток ще е територия на САЩ

Трафикът през Ормузкия проток остава под една пета от нивата преди войната

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 август 2026, 08:46
Тръмп: Никога няма да се извиня, Ормузкият проток ще е територия на САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „никога няма да се извини“ за предприемането на военни действия срещу Иран, като изтъкна, че по-високите цени на горивата са си стрували в стремежа му да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

„За това, че плащате съвсем малко повече за бензина си, просто не забравяйте, че го правите, за да не може една много зла страна, наистина най-големият държавен спонсор на тероризма в света, да разполага с ядрено оръжие. Така че помнете това, когато трябва да платите малко повече“, заяви Тръмп на събитие в окръг Насау, Ню Йорк, цитиран от Си Ен Ен (CNN).

Той омаловажи финансовото отражение на войната върху американците, заявявайки, че решението му да нанесе удар по Иран е било правилното. „Цената е 4 долара. Добре е. Искам да кажа, аз никога няма да се извиня. Направих правилното нещо“, каза той.

Само няколко часа по-рано напускащият си говорител на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че целите да се поддържат ниски цени на горивата и да се гарантира, че Иран никога няма да има ядрено оръжие, са еднакво важни за президента. Това отбелязва видима промяна в посланията спрямо първоначалния фокус на администрацията единствено върху ядрения въпрос.

Средната национална цена за галон редовен бензин според Американската автомобилна асоциация е 4,07 долара, спрямо 3,85 долара преди месец и 3,16 долара преди година.

По време на цялата война Тръмп твърди, че по-високите цени на бензина са малка цена за гарантирането, че Иран няма да има ядрено оръжие. Но в скорошно проучване на CNN 74% от американците заявяват, че войната не си струва жертвите на американски животи и финансовата тежест върху правителството на САЩ.

  • Тръмп планира да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ

Президентът Доналд Тръмп заяви, че планира да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ, след като „приключим с победата над Иран“. Той посочи, че това ще се случи „съвсем скоро“.

Обявяването на международния воден път за територия на САЩ би наложило разполагането на войски в района за неограничено време, въпреки че преди това Тръмп обещаваше да запази войната в Иран кратка.

„Ние държим блокадата. Никой кораб не преминава, освен ако ние не поискаме“, каза Тръмп пред събралото се множество в окръг Насау. 

Почти половин година след началото на войната между САЩ и Иран световните запаси от петрол бързо намаляват, тъй като трафикът през Ормузкия проток практически остава блокиран, а двете сили в центъра на военните действия спорят кой контролира критичния воден път.

Иран заявява, че няма да отвори отново протока напълно, докато САЩ не изпълнят условията му. Тръмп обаче многократно настоява, че протокът, през който петролът тече от страни като Саудитска Арабия и Ирак към останалата част от света, е под контрола на САЩ.

„Те нямат контрол. Ние имаме пълен контрол. Той е наш и в даден момент може би те ще направят нещо и тогава ще бъдат унищожени. В момента сме в много добра позиция“, каза Тръмп пред журналисти. 

  • Трафикът през Ормузкия проток остава под една пета от нивата преди войната

Междувременно корабоплаването през Ормузкия проток е било на ниво от 17% спрямо средното ниво преди конфликта през последните седем дни, по данни на Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO). Само 151 кораба са преминали през тесния воден път през последните седем дни, според последния доклад на UKMTO.

От началото на войната между САЩ и Иран са регистрирани 56 съобщения за щети по плавателни съдове в Ормузкия проток и близките води. Този брой обаче изглежда не включва последните две атаки. В отделна информация UKMTO съобщи, че плавателен съд е претърпял „леки щети“ след атака от дрон, а Националната петролна компания на Абу Даби заяви, че два от нейните кораба са били атакувани при преминаване през протока.

Южнооманският маршрут, който е алтернативен временен коридор в протока, остава с най-висок риск, като на него се падат 16 от 18 инцидента с ракетни или въздушни удари, съобщени от UKMTO от 6 юли насам.

Морската блокада на САЩ продължава да е в сила, като забранява на кораби да пътуват до или от което и да е иранско пристанище, независимо дали е вътре или извън протока. Въпреки това през последните седем дни е регистриран един кораб под ирански флаг на влизане и един на излизане през Ормузкия проток.

Най-често срещаните флагове на кораби, преминаващи през оспорвания воден път, са били на Панама и Либерия – с по 12 кораба. Не са регистрирани плавателни съдове под флага на САЩ.

Най-често преминаващият тип плавателни съдове са били танкерите за петролни продукти, които обикновено транспортират рафинирани горива.

Последните данни отбелязват леко подобрение спрямо предходната седмица, когато трафикът е бил едва 4% от нивата преди войната.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Доналд Тръмп САЩ-Иран Ормузки проток Цени на горивата Ядрено оръжие Военни действия Петрол Морска блокада Тероризъм Международна сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
21 самолетодвижения на час и 50 000 пътници дневно: Как Летище Бургас ще посрещне „Евровизия“

21 самолетодвижения на час и 50 000 пътници дневно: Как Летище Бургас ще посрещне „Евровизия“

Дипломатически скандал: Нетаняху нарече Великобритания „ислямска република“, Лондон отвърна остро

Дипломатически скандал: Нетаняху нарече Великобритания „ислямска република“, Лондон отвърна остро

След полет от София: Задържаха 83-годишен италиански бос, избягал от домашен арест

След полет от София: Задържаха 83-годишен италиански бос, избягал от домашен арест

Зеленски потвърди: Украински ракети удариха предприятие на „Роскосмос“ и руска авиобаза

Зеленски потвърди: Украински ракети удариха предприятие на „Роскосмос“ и руска авиобаза

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Lamborghini Revuelto SV е най-мощният и бърз сериен модел от Сант’Агата

Lamborghini Revuelto SV е най-мощният и бърз сериен модел от Сант’Агата

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 4 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 4 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 4 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Летището в Катания възобновява полетите след понижаване на нивото на тревога за Етна

Свят Преди 11 минути

Пепелта от изригванията на Етна принуди летището да отмени или пренасочи стотици полети

„Хизбула“ заплаши Израел с отмъщение след кървавите удари в Южен Ливан

„Хизбула“ заплаши Израел с отмъщение след кървавите удари в Южен Ливан

Свят Преди 16 минути

Проиранската групировка категорично осъди последните атаки в Южен Ливан и призова правителството в Бейрут незабавно да прекрати „унизителните“ преговори с Тел Авив. От организацията бяха категорични, че няма да позволят подобни действия

Пожар пламна в столичен квартал

Пожар пламна в столичен квартал

България Преди 2 часа

Запалило се е нерегламентирано сметище, а в района има само леко задимяване

Оставиха в ареста шофьора, превозвал наркотици с 4-месечното си дете в колата

Оставиха в ареста шофьора, превозвал наркотици с 4-месечното си дете в колата

България Преди 2 часа

Защитата на задържания в лицето на адвокат Милен Дюлгеров заяви, че клиентът му съжалява за случилото се и го определя като инцидент. Адвокатът посочи, че детето не е използвано за параван

„Живеем в ад“: Най-опасното място да си жена на Земята

„Живеем в ад“: Най-опасното място да си жена на Земята

Свят Преди 3 часа

Пет години след хаотичното изтегляне на САЩ от Кабул и завръщането на талибаните на власт, Афганистан се превърна в арена на една от най-тежките хуманитарни кризи и кризи с правата на човека в света

АМ "Тракия"

Сръбски автобус с 84 пътници катастрофира на АМ „Тракия“

България Преди 3 часа

При инцидента няма пострадали, катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София

Принц Уилям

Принц Уилям с извънредно изявление след „апокалиптичен“ пожар

Свят Преди 4 часа

44-годишният бъдещ крал сподели думите си в официалния си акаунт в Инстаграм, който управлява съвместно със съпругата си, принцесата на Уелс, броени часове след като огромните пламъци, описани от някои като „апокалиптични“, преминаха през регион Уест Мидландс

„Столичното предприятие за третиране на отпадъци“

Глоби за хиляди евро и игнорирани правила: Скандалът с боклука в София се задълбочава

България Преди 5 часа

Регионалната инспекция по околната среда и водите в София отново установи редица нарушения в работата на Столичното предприятие за третиране на отпадъци

Скритата отрова в магазина: 6 храни, с които да внимаваме през лятото

Скритата отрова в магазина: 6 храни, с които да внимаваме през лятото

Любопитно Преди 5 часа

В горещо време проблемът често не е в самия продукт, а в това колко време е прекарал без подходящо охлаждане

Нивото на река Дунав край Оряхово на 12 август

Река Дунав продължава да спада, отчетено е ново понижение край Русе

България Преди 6 часа

При водомерния пост в Русе водните нива са спаднали с 2 сантиметра и вече са -123 сантиметра спрямо условната кота „нула“. В районите на Лом, Оряхово и Никопол е регистриран спад с 1 сантиметър

Снимката е илюстративна

Застраховките на имоти и коли: Какви са цените и защо расте търсенето

България Преди 6 часа

За последните пет години средната цена на застраховката „Гражданска отговорност“ е нараснала с едва 6,5% на фона на значително по-висока инфлация и скок в разходите за ремонти

Снимката е илюстративна

От развързана обувка до птичи гаф: 9 народни поверия за пари, които не знаехте

Любопитно Преди 7 часа

От сърбеж по лявата длан до гълъби на перваза – кои са най-известните народни поверия за финансово благополучие

Поражения след силното земетресение в Индонезия

Жертви и вълни цунами след силен трус от 7,7 в Индонезия

Свят Преди 9 часа

Спасителни екипи претърсват днес развалините в търсене на оцелели, след като мощно земетресение разтърси крайбрежието на остров Флорес

Софийското метро се разширява с още близо 3 километра. От 14 август, влаковете по линия 3 вече превозват пътници по новия участък от станция „Хаджи Димитър“ до кв. „Левски Г“

Важно за пътуващите в София: Променят маршрутите и номерата на основни автобуси

България Преди 9 часа

С пускането на новия участък от третата линия на метрото Столичната община въвежда промени в градския транспорт за район „Кремиковци“.

Как да извлечем максимума от уиджетите на Android

Как да извлечем максимума от уиджетите на Android

Технологии Преди 10 часа

Визуалните приспособления, известни по-просто като уиджети, могат да са една от най-практичните и удобни функции на Android за персонализиране на телефона. Особено, ако можем да се възползваме правилно от голямото им разнообразие от функции и форми

Дева Мария

Честваме Голяма Богородица: Поверия, традиции и кои имена празнуват днес

България Преди 10 часа

Това е един от дванадесетте големи християнски празници и най-таченият от летните. Той се отбелязва в един и същи ден - 15 август, от православни и католици

Всичко от днес

От мрежата

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Почина легендарният американски режисьор Марк Райдел

Edna.bg

Топ 5 звездни диети – тайните на Деми Мур, Хейли Бийбър и Дженифър Анистън

Edna.bg

Официално: ЦСКА се раздели със защитник

Gong.bg

Майкон: Показахме силата на нашия отбор

Gong.bg

Отвлякоха, отрязаха косата и ограбиха жена край Велико Търново

Nova.bg

Зов за помощ: 34-годишна майка на две деца се бори за живота си

Nova.bg