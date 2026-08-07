Застраховки и пенсии само в евро: Договорите остават непроменени

След 8 август левовите стойности при застраховки, пенсионни фондове и инвестиционни услуги могат да останат само като допълнителна справочна информация.

О т 9 август цените и стойностите на финансовите услуги в секторите, регулирани от Комисията за финансов надзор, трябва да бъдат обявявани в евро. Причината е, че на 8 август приключва периодът на двойно обозначаване на цените в левове и евро, предвиден в Закона за въвеждане на еврото, напомнят от КФН.

Промяната обхваща капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар.

Край на двойното обозначаване в лева и евро: Какво се променя от 9 август

Компаниите могат по своя преценка да продължат да посочват и левовата равностойност, но тя ще бъде само с информационна цел. В такъв случай трябва ясно да е посочено, че валидната стойност е тази в евро, а сумата в левове има единствено справочен характер.

Какво се променя при застраховките

След края на двойното обозначаване застрахователите и застрахователните посредници ще посочват в евро сумите, дължими по застрахователните договори, както и вноските по тях.

Какво ще виждат осигурените в пенсионните фондове

Пенсионноосигурителните дружества ще представят само в евро стойността на средствата, натрупани по индивидуалните партиди, както и таксите, удръжките и останалите парични стойности в информацията за осигурените лица, пенсионерите и техните наследници.

Пенсиите и другите плащания от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и от фондовете за извършване на плащания също се отпускат и изплащат в евро.

Промени и при инвестиционните услуги

След 8 август регулираните пазари и многостранните системи за търговия могат да публикуват единствено в евро оборота и цените на финансовите инструменти, допуснати до търговия.

Инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, също ще посочват в евро комисионните и цените на услугите си, баланса по левовите сметки на клиентите, стойността на финансовите инструменти, както и информацията за таксите и разходите.

Договорите не се променят

От КФН изрично подчертават, че приключването на двойното обозначаване не променя условията по действащите договори и не засяга размера на вече поетите задължения или придобитите права.

Комисията ще продължи да следи за правилното превалутиране и закръгляване, както и за коректното обявяване на цените и таксите.

КФН напомня още, че дружествата не могат да увеличават цените на продуктите и услугите си, освен когато поскъпването е обосновано с обективни икономически фактори. При съмнения за нарушение гражданите могат да подават сигнали до регулатора.