Вноската за трудова злополука се променя за 7 дейности

Работодателите в седем икономически дейности ще прилагат нов размер на вноската за трудова злополука и професионална болест.

О т 1 август се променя размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 7 от общо 87 икономически дейности, разясняват от Националния осигурителен институт.

За по-голямата част от работодателите няма промяна. Нови проценти се прилагат само за конкретните дейности, посочени в актуализираната таблица към закона.

Вноската остава изцяло за сметка на работодателя и не се удържа от заплатата на работника или служителя. Размерът ѝ зависи от риска при основната икономическа дейност на предприятието и варира между 0,4% и 1,1% от осигурителния доход.

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За кои дейности вноската се увеличава

Повишение има при пет икономически дейности:

Производство на хранителни продукти – от 0,7% на 0,9% ;

– от 0,7% на ; Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти – от 0,9% на 1,1% ;

– от 0,9% на ; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика – от 0,4% на 0,5% ;

– от 0,4% на ; Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – от 0,4% на 0,5% ;

– от 0,4% на ; Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих – от 0,5% на 0,7%.

Увеличението е с 0,1 или 0,2 процентни пункта в зависимост от дейността.

Къде вноската намалява

При две икономически дейности процентът става по-нисък:

Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи – от 0,7% на 0,5% ;

– от 0,7% на ; Дейности на екстериториални организации и служби – от 0,5% на 0,4%.

За всички останали кодове процентът остава без промяна.

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Как се определя размерът

Вноската се определя според степента на риска при основната икономическа дейност на предприятието. Отчитат се статистическите данни за регистрираните трудови злополуки и професионални заболявания в съответния бранш.

За цялата 2026 г. дейностите се определят по новата Класификация на икономическите дейности КИД-2025, която замени КИД-2008. От 1 август не се сменя класификацията, а таблицата с приложимите проценти за отделните дейности.

Променят ли се обезщетенията на работниците

Промяната на процента, плащан от работодателя, не променя размера на обезщетенията и пенсиите, които получават пострадалите работници.

Те се изчисляват индивидуално според личния осигурителен доход и осигурителния стаж на човека, а не според процента, който неговият работодател внася за съответния бранш.

От фонда се изплащат обезщетения и пенсии при трудова злополука или професионална болест, включително при временна неработоспособност, инвалидност и смърт.

Работодателите трябва да проверят кой процент от актуализираната таблица важи за техния код по КИД-2025 и да го прилагат за възнагражденията от август нататък.