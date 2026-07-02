България

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

Димитър Радев: При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 14:47
Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството
Източник: БГНЕС

П редложеният бюджет за 2026 г. показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция, започнала в периода след 2020 г.

Това заяви в интервю пред БТА управителя на БНБ г-н Димитър Радев.

"Що се отнася до публичните финанси, проблемът очевидно не започва с настоящия бюджет. Негативната тенденция се развива вече няколко години - бих казал още от периода след 2020 година и е резултат от последователно натрупване при различни управления. Независимо как оценяваме причините, по-важното е, че предложеният бюджет за 2026 година засега не показва обръщане на тази тенденция. Напротив, в сегашния си вид той по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието във фискалната политика", заяви Димитър Радев.

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"При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест", подчерта управителят на БНБ.

"Макроикономическата прогноза, която публикувахме, сама по себе си не затруднява бюджетната политика. Тя просто отразява една по-неблагоприятна външна среда, която в момента засяга почти всички европейски икономики, както и някои вътрешни дисбаланси, които вече съществуват", поясни Димитър Радев.

Той отчете, че преходът от лева към еврото "протича спокойно и много добре организирано. Това е резултат от сериозна подготовка, която БНБ и банковият сектор извършваха дълго време. Първите икономически ефекти също вече започват да се виждат. Наблюдаваме засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и като цяло по-добро позициониране на България от гледна точка на достъпа до финансиране. Фактът, че банките продължават безплатния обмен и след 1 юли, показва, че процесът протича спокойно и с високо ниво на доверие".

"Но винаги съм подчертавал, че самото членство не генерира автоматично всички ползи. Оттук нататък решаващо значение ще има националната политика – доколко ще успеем да подобрим инвестиционната среда и да стабилизираме публичните финанси", предупреди Димитър Радев

"През последните години световната икономика стана значително по-трудна за прогнозиране. Геополитическите конфликти, търговските напрежения, енергийните шокове, промените във веригите на доставки, всичко това създава много повече несигурност, отколкото бяхме свикнали да виждаме преди. В такава среда традиционните модели имат по-кратък хоризонт на надеждност. Затова навлизаме в период, в който решенията по паричната политика все повече ще се вземат според текущите данни и развитието на риска, а все по-малко – чрез предварително зададена траектория", каза още управителят на БНБ.

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Той коментира и изоставането на ЕС от САЩ в областта на иновациите.

"Виждаме, че Съединените щати продължават да увеличават преднината си. Не само защото инвестират повече, но и защото успяват много по-бързо да превръщат новите технологии в реален икономически растеж. Европа не изостава в създаването на иновации. Проблемът е, че значително по-бавно ги превръща в конкурентно предимство. Ако искаме да скъсим тази дистанция, ще трябва да видим повече инвестиции, по-добре функциониращ капиталов пазар и по-бързо внедряване на новите технологии в икономиката. Това ще бъде едно от големите предизвикателства през следващите години", посочи Димитър Радев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Спас Стамболски    
Димитър Радев БНБ Бюджет 2026
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