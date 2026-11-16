Най-богатите в Русия вече започват да си представят живота след Путин

Ч асове след като започна пълномащабното си нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., Владимир Путин събра най-богатите мъже на Русия в огромната Екатерининска зала на Кремъл.

Повече от три дузини от тях седяха сгушени край една стена, носещи предпазни маски заради пандемията от COVID-19. Един репортер от руски вестник ги описа като „бледи и недоспали“. При влизането си Путин седна в другия край на залата, създавайки огромно разстояние между себе си и бизнесмените. Както обикновено, той беше без маска.

Използвайки типичния си зашифрован език, той заяви, че очаква от тях да подкрепят войната. „Бих искал да ви призова да проявите разбиране към случващото се и да работите заедно с правителството за намиране на инструменти, които да подкрепят производството, икономиката, работните места“, каза той.

В публикуваното от Кремъл видео от срещата никой от поканените милиардери не каза нито дума. Това мълчание се е превърнало в запазена марка на руските супербогати. През десетилетията на управление на Путин те са научили, че цената на изказването на мнение може да бъде висока, пише Би Би Си (BBC).

През 2003 г. нефтеният магнат Михаил Ходорковски, най-богатият мъж в Русия по това време, който финансираше редица опозиционни групи, обвини Путин, че председателства ширещата се корупция. Той прекара следващите 10 години зад решетките, осъден за данъчни измами, измами и присвояване – предупреждение към други потенциални критици. Той отрече обвиненията.

И дори някой от магнатите да е възразявал срещу войната, те обикновено са запазвали мислите си за себе си.

Но дори и в това мълчание се чуват шепоти: някои членове на някога могъщия руски бизнес елит изглежда си представят Русия след Путин. Те се чудят дали след като президентът напусне поста си или умре, страната ще прилича повече на това, което беше през 90-те години на миналия век, когато олигарсите се радваха на плодовете на властта, или дори дали по-здравословна политика няма да пусне корени.

Журналистът Аркадий Островски, виден наблюдател на Кремъл в списание „Икономист“, който наскоро прекара часове в интервюиране на един от най-богатите мъже в Русия, казва, че усеща „исторически, политически обрат“ в начина, по който ултрабогатите гледат на бъдещето на страната.

Неспокойните магнати

Колапсът на Съветския съюз през 1991 г. даде живот на нова, мощна сила на вътрешната сцена: хора, които се възползваха от края на комунизма и станаха изключително богати, а след това пожелаха да контролират политиците за своя собствена изгода. Те бяха наречени „олигарси“ – от старогръцки за „малцината, които управляват“. Те имаха пари, което тогава означаваше власт.

Тази епоха на „дивите 90-те“ беше времето, когато така наречените „нови руснаци“ избухнаха на сцената. Огромни държавни компании бяха пуснати на разположение, а мъже с правилните връзки станаха милионери, дори милиардери, почти за една нощ. Корупцията беше повсеместна, шуробаджанащината – разюздана, а поръчковите убийства – чести.

Но почти веднага след като Путин беше избран за президент за първи път през 2000 г., той подчини олигарсите. Той нямаше голям интерес да дели властта с никого другиго. Можеше да си позволи да се изправи срещу милиардерите, защото икономиката на Русия се изправяше на крака, а централното правителство ставаше по-силно.

Бил Броудър, финансист, който беше най-големият чуждестранен инвеститор в Русия и беше изгонен от страната през 2005 г. след кампания срещу корупцията, казва, че руските магнати са се свивали и увяхвали пред Путин, например на икономическия форум в Давос, в предвоенните години, когато те все още бяха добре дошли там.

„Спомням си как виждах олигарси да се разхождат, сякаш притежават мястото – най-арогантните и самоуверени индивиди. И тогава Путин се появи и беше просто забележително да се види как тези уж алфа-мъжкари на стероиди се превърнаха в абсолютно подчинени, почти отчаяни ученици“, разказва той пред BBC.

След избухването на войната през 2022 г. Кремъл държи богатите бизнесмени на Русия в повишена дисциплина чрез безмилостна политика на моркова и тоягата. Активите на критиците на войната бяха запорирани, докато лоялистите бяха възнаградени с щедри държавни военни договори: днес руските милиардери са повече от всякога (общо 155 според списание „Форбс“). Тяхното колективно богатство достигна нов връх от близо 700 милиарда долара.

Но дори и за онези магнати, които останаха лоялни и бяха възнаградени, всички тези пари изглежда не ги правят щастливи. Някои стават все по-неспокойни.

Автокрация, олигархия или демокрация?

Милиардите им не стигат толкова далеч, колкото преди: в страната те не могат да купят много политическо влияние. „Те нямат карти, нямат игра. Те са богати, защото имат нещо общо с Путин, а не обратното“, казва експулсираният политик и анализатор Дмитрий Некрасов.

А извън Русия те са изолирани заради западните санкции, наложени на Русия след пълномащабното ѝ нашествие. „С тях се отнасят като с дребни престъпници. Те не могат да летят с частните си самолети. Яхтите им не могат да паркират в най-добрите пристанища в Европа. Това трябва да е много ужасно и унизително за тях“, казва Броудър, откритият критик на Путин.

И така, тихо, съзнанието на някои от тях се насочва към това какво ще се случи, след като Путин напусне сцената. Това ми казват добре информирани анализатори, които са потопени в света на тези магнати.

Няма непосредствена перспектива за оттегляне на президента и няма причина да се смята, че той е в лошо здраве. Но Путин, който навърши 74 години миналия месец, управлява Кремъл вече четвърт век; хората в Москва знаят, че изходът му ще дойде някой ден. Когато миналата година беше попитан от Ройтерс дали възнaмерява да управлява до 2036 г., когато конституционният му мандат технически изтича, Путин отговори: „Само Бог знае дали имаме достатъчно здраве“.

Ако Путин подаде оставка или умре на поста си, министър-председателят Михаил Мишустин ще поеме властта. Но Мишустин не е проявил никакви президентски амбиции (това вероятно е ключова причина да бъде назначен). Това би създало нещо като вакуум във властта.

В този случай руските наблюдатели, с които съм разговарял, предвиждат няколко потенциални сценария.

Някои на Запад, а без съмнение и в самата Русия, се надяват, че демокрацията може да разцъфти в постпутинова Русия, с управление, водено от хората, а не от нов кадър от олигарси или един единствен автократ. Но това изглежда като най-малко вероятния път, казват анализаторите. Ключови демократични институции бяха ерозирани или унищожени по време на управлението на Путин. „Русия е толкова свикнала с насилието, че се е отучила от стандартните демократични процедури“, казва Александра Прокопенко, руски журналист и анализатор в изгнание.

Друг път е повече автокрация. Различна фигура може да замени Путин и да продължи неговата култура на репресии. Но Прокопенко смята, че това няма да бъде друга диктатура на силна ръка – поне не веднага. Тези неща изискват време, казва тя: отначало приемникът на Путин ще бъде по-слаб от него, с по-малко ресурси.

И тогава е третата опция: магнатите отново да утвърдят властта си и Русия да се върне към нещо, напомнящо олигархична система в стил 90-те. Дмитрий Некрасов, бивш съветник в Кремъл и опозиционен политик, който сега живее в изгнание, казва, че при този сценарий страната ще бъде управлявана от шепа влиятелни елитни кланове в съюз с бизнес интереси.

Тази последна опция, разбира се, е тази, която много магнати искат. „Те биха искали да се върнат към времето, когато бяха слушани, когато активите им не бяха отнемани и когато разбираха правилата на играта“, казва Прокопенко, която е прекарала много време в разговори с най-богатите хора в Русия.

Въпреки че тяхната власт беше сериозно свита след 90-те години, все пак си струва да бъдат изслушани магнатите: предвид тяхното огромно богатство, изглежда вероятно рано или късно те да се опитат да утвърдят отново политическото си влияние.

Някои вече „се опитват да бъдат приятели с правилните служители на сигурността или министри“, казва Некрасов, политика в изгнание. Но той казва, че всякакви по-нататъшни стъпки са „твърде опасни за предприемане“.

Той казва, че поведението на магнатите през следващите години ще зависи отчасти от техните финанси. Тези, които имат много ликвидни пари, ще бъдат по-уверени да „играят политически игри“ и да си осигуряват позиции, подготвяйки се за страната след Путин. Но онези, чието богатство зависи от държавни договори или правителствена благосклонност, ще се чувстват твърде уплашени, в случай че загубят всичко, казва той.

Прокопенко казва, че вече е налице промяна в начина, по който бизнесмените говорят за Путин. Преди те са го наричали „Началник“, както и „Първи“ или с инициалите му „В.В.“ – все прякори, които предават известна степен на уважение. Сега те го наричат „Дєд“ с това, което Прокопенко нарича „щипка презрение“. „Дєд“ се превежда като „старец“ или „дядо“ – много по-малко уважително име.

Някои богати руснаци копнеят за „завръщане на политиката в живота на хората“, казва тя, с по-малко репресии, по-свободна реч и по-здравословна конкуренция между партиите и политиците. Но в момента, казва тя, те са твърде уплашени, за да направят това възможно поради задушаващата атмосфера в Русия. Прокопенко интервюирала един магнат, който физически седял върху телефона си по време на целия разговор, защото смятал, че това ще направи дигиталното подслушване по-трудно за тайните служби. „Помислих си, че това е абсолютен тип страх в сталинистки стил. Абсолютно ирационално е“, казва тя.

Интервю-бомба

Интересна клопка за това какво биха могли да искат магнатите от бъдещето след Путин дойде от Андрей Мелниченко, който е известен като световния крал на торовете и в момента е осмият по богатство руснак. По-рано тази година той изненада наблюдателите, като даде интервю за „Икономист“ – рядко срещано нещо за богат руснак, особено за издание от страна, която Кремъл смята за неприятелска. Те публикуваха и есе, написано от него.

В части от интервюто Мелниченко повтаряше говоренето на Кремъл. Той каза, че Украйна е бойно поле между Русия и Запада, и смята, че Западът е игнорирал опасенията на Русия за сигурността и застрашава нейния суверенитет.

Но след това стана по-интересно. Мелниченко не призова Путин да си ходи, но – и това е едно голямо но – той се застъпи за промяна, която би донесла край на едноличната власт в Русия. Той каза, че Русия трябва да се ангажира повече със света.

Прокопенко смята, че магнатът се е опитвал да раздвижи обществения разговор. Това било „призив към богати хора като него да започнат да говорят“, казва тя.

Журналистът, който го е интервюирал – Аркадий Островски, ми казва, че двамата са провели „напрегнати и горещи дискусии“ в „хотели и кафенета, предимно пиейки кафе, много кафе, понякога пушейки“. Той казва, че магнатът изглеждал „истински замислен“ за отговорите си, вместо да дава политическо говорене.

Нищо в Русия не е просто и повечето наблюдатели смятат, че интервюто вероятно се е случило с някаква форма на одобрение, имплицитно или експлицитно, от страна на Кремъл. Не знаем защо властите биха били щастливи да разрешат необичайния призив за промяна; възможно е те да са се опитвали да покажат, че в страната все още съществува известна степен на плурализъм.

Никакви магнати не излязоха да го подкрепят. И все пак журналистът смята, че Мелниченко не е говорил само от свое име, а и от името на своите колеги бизнесмени.

Някои от тях се надяват, че след напускането на Путин страната може да се превърне в „олигархична република“, както го нарича журналистът Островски – нещо подобно на това, което изглеждаше през 90-те години, с бизнес елитите начело. Въз основа на годините си на отразяване на Русия, Островски казва, че много от свръхбогатите в страната в момента изпитват „усещане за път към задънена улица, до който тази война доведе Русия... и липса на бъдеще“.

Но дори и магнатите да мислят за бъдещето, изглежда има малка перспектива те да предприемат действия в близко бъдеще. Броудър, критикът на Путин, казва, че макар много от тях да са нещастни, те едва ли ще заговорничат срещу Путин, докато той е все още жив. „Те разбират, че ако направят нещо, което да предизвика Путин, той ще ги убие. А Путин е много параноичен дребен човек“, категоричен е той.

Майк Калви, американски финансист, който преди беше ключов инвеститор в Русия, се съгласява. „Какво могат да направят, освен да отидат направо в затвора и да загубят активите си? Лесно е за хора, които седят в Лондон, да кажат: „Защо не станете всички и да отидете направо в затвора? Това наистина е което би се случило“.

Най-богатите мъже в Русия преди са могли да дърпат конците на най-високите нива на властта. Когато Путин си отиде, няма съмнение, че те ще се опитат да си върнат предишното влияние. Въпросът е: ще им позволи ли го остатъкът от сегашния режим?