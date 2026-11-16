Макрон в нова книга: „Аз все още съм дете“, съпругата му смята, че има нужда от психоаналитик

Ф ренският президент Еманюел Макрон признава в нова, разтърсваща книга, че е „все още дете“, а доста по-възрастната му съпруга казва, че той има комплекси, свързани с баба си, и се нуждае от „психоанализа“.

48-годишният държавен глава признава в откровената биография, че младостта му е била доминирана от силни по-възрастни жени – неговата баба, а по-късно и бъдещата му съпруга, която е с 24 години по-възрастна от него – и че тази ситуация го е лишила от детство.

„Аз все още съм дете. Никога не съм бил тийнейджър. Не харесвам тийнейджърите. Не ги разбирам. Съпругата ми ги разбира“, казва Макрон пред своята биографка Катрин Не, според изданието Times of London.

French President Macron admits, 'I'm still a child'- while much-older wife says he needs to be 'psychoanalyzed': book https://t.co/7Sg3FjWF9m https://t.co/2X3g2kfc8j — New York Post (@nypost) November 15, 2026

Не, която е опитен политически журналист, е интервюирала за книгата Макрон, съпругата му Брижит – с която той се запознава, когато е на 15 години, а тя на 39 – както и множество негови приятели от детинство.

Авторката описва бабата на Макрон, Манет, пенсионирана директорка на училище, като властна жена, която се е стремила да извае внука си като свой „шедьовър“.

За да постигне това, тя го е „изолирала“ в учението му и е изпаднала в ярост, когато той започнал да излиза с момиче на 14-годишна възраст, твърди Не.

Макрон успял да си върне обичта на баба си едва когато обещал: „Повече няма да поглеждам момичета“, разказва Не, като добавя, че бъдещият лидер на Франция е бил много по-близък с Манет, отколкото с родителите си.

Съпругата на Макрон също признава влиянието, което Манет е оказала върху живота на мъжа ѝ.

„Еманюел все още не е погребал баба си. Дори не я е заменил. Той трябва да се подложи на психоанализа“, казва Брижит пред Не.

Biography depicts Macron as a man-child who can’t admit mistakes https://t.co/7M88EZeI54 — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 15, 2026

Не описва Макрон като движещата сила във връзката му с Брижит, която по времето, когато се запознават, е негова учителка по театрално майсторство и майка на един от приятелите му.

Тя посочва, че романтичните чувства на 15-годишния тогава Макрон към Брижит са представлявали „съблазняване на възрастен“ и твърди, че той е предложил да напишат пиеса заедно, за да си осигури време, в което да бъдат насаме.

Брижит, която по това време е била омъжена майка на три деца, по-късно споделила пред приятелка, че е попитала Макрон дали иска да има собствени деца.

„Не, искам да се грижиш единствено за мен“, отговорил той според разказа.

Книгата обрисува младия Макрон като изключително умен, но изолиран от връстниците си, до голяма степен без приятели и така и ненаучил се как да приема критика.

Тази изолираност продължава и в живота му като възрастен, където той все повече се откъсва от хората, прекарвайки дните си в Елисейския дворец.

Не обвинява Макрон, че вярва, че не може да сгреши, като самоувереността, която го изстреля до поста на най-младия лидер на Франция след Наполеон едва на 39 години, е отстъпила място на пълен отказ някога да поставя под въпрос собствените си действия.

„Самоанализът не влиза в неговия интелектуален свят. Дори когато се извинява, по-късно се връща, за да обясни, че е бил прав“, заяви Не в скорошно интервю за радио „Франс Ентер“ (France Inter).

Тази липса на самоанализ доведе до свикването на предсрочни парламентарни избори през 2024 г., които оставиха правителството му без мнозинство и хвърлиха Франция в политически хаос.

Докато Макрон навлиза в последните шест месеца от президентския си мандат, безскрупулният кариерист сега наблюдава как центристката му коалиция се разпада, страната му е разкъсвана от най-тежките размирици от десетилетия насам, а популистката десница под ръководството на Марин льо Пен и радикалната левица на Жан-Люк Меланшон бележат рязък ръст в социологическите проучвания.