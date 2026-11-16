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Почитаме св. апостол Матей: Кой има имен ден днес

На 16 ноември вярващите отбелязват деня на един от дванадесетте апостоли и автори на каноничните евангелия, като празникът съвпада с началото на Рождественския пост и е повод за имен ден на носещите името Матей, Матея и Матю

16 ноември 2026, 09:43
Почитаме св. апостол Матей: Кой има имен ден днес
Източник: iStock/Getty Images

П равославната църква почита днес паметта на свети апостол и евангелист Матей – един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос и автор на първото от четирите канонични евангелия. Преди да стане ученик на Иисус Христос, Матей бил митар, митничар и данъчен служител на властта в палестинския град Капернаум на северния бряг на Генисаретското езеро.

В началото на Своята дейност Христос минал край масата, където Матей събирал налозите, видял го и веднага му казал: „Върви след Мене!“. Матей оставил всичко и начаса тръгнал след Иисус, като дори предложил вечеря на Учителя и останалите ученици, на която дошли и негови другари от дотогавашната му служба. Затова юдейските първенци обвинили Христос, че „яде и пие с грешници“, но Иисус отговорил: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; Аз не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние“.

По онова време евреите гледали на митарите като на големи грешници заради събирането на налози за римското правителство и честите злоупотреби, но Господ прозрял достойнствата у Матей и го намерил за достоен да приеме истинското учение. В евангелията той е наричан още Левий, но сам от смирение наричал себе си Матей митар, за да напомня за предишното си звание.

  • Проповедническа дейност, евангелие и мъченически край

След Петдесетница апостолът тръгнал сам да разпространява учението Му, като по молба на християните в Йерусалим написал и евангелие, в което с ясен език описал събитията от земния живот на Господ, проповедите и чудесата Му за своите сънародници евреи. За живота му са запазени малко сведения, но се знае, че проповядвал в далечни страни като Мидия, Партия, Персия и Етиопия, а според преданието завършил живота си с мъченическа смърт.

Тъй като празникът е по време на Рождественския пост, вярващите спазват пост според църковния календар, като на този ден е разрешена храна с растително масло. Името Матей има древноеврейски произход и означава „Божи дар“, а на 16 ноември имен ден празнуват всички, които носят имената Матей, Матея и Матю.

Източник: проф. Иван Желев/БТА    
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