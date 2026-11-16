139 дрона към Москва за една нощ преди срещата на Тръмп, Путин и Си

Руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона.

Китай потвърди, че Си Дзинпин ще се срещне с Доналд Тръмп и Владимир Путин в четвъртък.

Русия съобщи за свалени 1336 украински дрона над страната и Черно и Азовско море, а украински атаки са предизвикали пожари в четири промишлени обекта в Ростовска област и са ранили трима души.

Украинска атака с дронове парализира московските летища

Руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочени към Москва през изминалата нощ, съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Атаката е извършена броени дни преди предстоящата среща на руския президент Владимир Путин с американския и китайския му колега Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Китай.

В поредица от съобщения в Телеграм през нощта и тази сутрин Собянин информира за прехващането на общо 139 дрона.

„Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото, където са паднали отломките“, посочи кметът в едно от съобщенията си.

Атаката срещу Москва последва украински удари по голям руски нефтохимически завод, петролна рафинерия и военно производствено предприятие в рамките на предприетите от Киев нападения по цели дълбоко в руска територия.

Междувременно Китай потвърди днес, след Москва и Вашингтон, че Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп и Путин в четвъртък в град Шънджън, в кулоарите на срещата на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Това ще бъде първата тристранна среща на лидерите на трите страни, но според американски представители е малко вероятно войната в Украйна да бъде обсъдена.

Китайското Министерство на външните работи не предостави подробности за дневния ред. Според представители на Вашингтон Тръмп възнамерява да обсъди намаляването на ядрените оръжия и конфликта с Иран, но не се очаква да повдигне въпроса за руската военна агресия срещу Украйна.

Руската ПВО свали множество дронове, летящи към Москва

Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удар по товарен кораб в Черно море, който е пренасял военни стоки за Украйна.

В същото време губернаторът на руската Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в четири промишлени обекта в град Азов има пожари след украински нападения с дронове. Трима души са ранени вследствие на атаките, информира той.

Отломки от дронове са нанесли щети и на три къщи и на газопровод в село Рогалик в Ростовска област, допълни губернаторът.

От друга страна, тази нощ руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона над територията на Русия и над Азовско и Черно море, съобщи министерството на отбраната в Москва.