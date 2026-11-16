Кая Калас: Русия използва абсурдни искания като претекст да продължи войната

И маме архитектура на сигурност, с която Русия се е съгласила, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

По нейните думи проблемът е, че руската страна не се съобразява със съществуващите споразумения за европейската сигурност. Руската страна представи исканията си през 2021 г. и сега ги повтаря, като добавя и нови, отбеляза тя. Според нея това е ясен претекст за продължаване на войната в Украйна.

Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна

Трябва да видим отстъпки от руската страна, каза Калас по повод мирните преговори. Тя определи предявените руски искания като "максималистични и абсурдни".