България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Инфлацията в България се забавя през юни, но страната остава сред държавите с най-високо годишно поскъпване в еврозоната.

По данни на Националния статистически институт годишната инфлация у нас през юни е 5,3% по хармонизирания индекс на потребителските цени. Именно този показател се използва за сравнение между държавите от ЕС.

Същото равнище за България посочва и Евростат в експресната си оценка за инфлацията в еврозоната. По-висока годишна инфлация през юни е отчетена само в Литва – 5,5%. След България се нареждат Хърватия и Естония с по 4,4%, а средната инфлация в еврозоната е 2,8%.

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Месец по-рано годишната инфлация у нас по хармонизирания индекс беше 6,3%, което показва забавяне на темпа на поскъпване.

На месечна база цените в България се понижават. По хармонизирания индекс НСИ отчита спад от 0,4% през юни спрямо май. По националния индекс на потребителските цени месечната инфлация е минус 0,8%, а годишната – 5,6%.

Най-голямо понижение на цените през юни се очаква при транспорта, хранителните продукти и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. По хармонизирания индекс транспортът поевтинява с 2%, храните и безалкохолните напитки – с 1,4%, а облеклото и обувките – с 1%.

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В същото време най-голямо увеличение има при ресторантите и хотелите, където цените се повишават с 2,8% за месец. Увеличение има още при образователните услуги и при групата „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“.

Данните показват, че ценовият натиск у нас отслабва спрямо май, но остава значително над средното за еврозоната. Това е важно, защото инфлацията влияе пряко върху покупателната способност на домакинствата, разходите за живот и очакванията за доходите през следващите месеци.

НСИ уточнява, че данните за юни са експресна предварителна оценка. Те са изчислени на база регистрирани цени, които покриват около 90% от планираните регистрации за месеца. Окончателните данни за инфлацията през юни ще бъдат публикувани на 15 юли.