Парите ни

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Цените у нас се понижават за месец, но годишното поскъпване остава

Маргарита Костадинова

2 юли 2026, 11:14
България с втората най-висока инфлация в еврозоната
Източник: istock

Инфлацията в България се забавя през юни, но страната остава сред държавите с най-високо годишно поскъпване в еврозоната.

По данни на Националния статистически институт годишната инфлация у нас през юни е 5,3% по хармонизирания индекс на потребителските цени. Именно този показател се използва за сравнение между държавите от ЕС.

Същото равнище за България посочва и Евростат в експресната си оценка за инфлацията в еврозоната. По-висока годишна инфлация през юни е отчетена само в Литва – 5,5%. След България се нареждат Хърватия и Естония с по 4,4%, а средната инфлация в еврозоната е 2,8%.

Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца

Месец по-рано годишната инфлация у нас по хармонизирания индекс беше 6,3%, което показва забавяне на темпа на поскъпване.

На месечна база цените в България се понижават. По хармонизирания индекс НСИ отчита спад от 0,4% през юни спрямо май. По националния индекс на потребителските цени месечната инфлация е минус 0,8%, а годишната – 5,6%.

Най-голямо понижение на цените през юни се очаква при транспорта, хранителните продукти и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. По хармонизирания индекс транспортът поевтинява с 2%, храните и безалкохолните напитки – с 1,4%, а облеклото и обувките – с 1%.

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

В същото време най-голямо увеличение има при ресторантите и хотелите, където цените се повишават с 2,8% за месец. Увеличение има още при образователните услуги и при групата „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“.

Данните показват, че ценовият натиск у нас отслабва спрямо май, но остава значително над средното за еврозоната. Това е важно, защото инфлацията влияе пряко върху покупателната способност на домакинствата, разходите за живот и очакванията за доходите през следващите месеци.

НСИ уточнява, че данните за юни са експресна предварителна оценка. Те са изчислени на база регистрирани цени, които покриват около 90% от планираните регистрации за месеца. Окончателните данни за инфлацията през юни ще бъдат публикувани на 15 юли.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НСИ, Евростат    
инфлация цени НСИ Евростат еврозона поскъпване икономика покупателна способност разходи за живот потребителски цени
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Кризата в концерна Volkswagen в няколко действия

Кризата в концерна Volkswagen в няколко действия

carmarket.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 5 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 21 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 18 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Три жени потрошиха салон за красота в Монтана</p>

Три жени потрошиха салон за красота в Монтана - полицията разследва случая

България Преди 30 минути

Щетите са нанесени в централната част на града, задържани са три жени на 28, 29 и 46 години

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Свят Преди 33 минути

Бомбата в раница била по-скоро опит за сплашване, отколкото за ликвидиране на милиардера, санкциониран от Зеленски

<p>&bdquo;Кърваво&ldquo; небе уплаши Венецуела, учените разкриха истината</p>

Зловещо сияние: Небето във Венецуела стана кървавочервено след земетресенията, учени обясниха защо

Свят Преди 58 минути

Дни след смъртоносните трусове във Венецуела, небето над столицата Каракас пламна в зловещ кървавочервен цвят. Видеоблогове взривиха социалните мрежи със спекулации за апокалиптично знамение, но метеоролозите разкриха истинската оптична причина

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Парите ни Преди 1 час

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Свят Преди 1 час

Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Любопитно Преди 1 час

Учени от Белгия откриха, че Земята може да избегне огнената смърт, която очаква Меркурий и Венера. Според ново астрофизично изследване, бързата загуба на маса на застаряващото Слънце може да изтласка планетата ни в по-безопасна и широка орбита

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Технологии Преди 1 час

В интернет има много съвети как да подобрим покритието на домашната безжична мрежа. Един от тях набира голяма популярност напоследък, защото обещава голяма ефективност с минимални усилия. Реални тестове обаче показват, че това не е точно така

<p>Дишаме ли опасен въздух след огнения ад в завод за отпадъци край София?</p>

След огнения ад в завод за отпадъци край София: Дишаме ли опасен въздух?

България Преди 1 час

Властите уверяват, че ситуацията е овладяна и се следи постоянно

<p>Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)</p>

Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Нещата никога няма да са същите, а Zeekr е и доста различен. Дизайнът е заченат в Гьотеборг, а развойният процес изпипан в Швеция, Германия и Великобритания. Динамиката е като на Porsche

Владимир Путин

Параноя в Кремъл: Армия от 800 бодигарда пази Владимир Путин

Свят Преди 1 час

Руският президент, за когото се твърди, че е станал по-параноичен за безопасността си през последните месеци, е наредил увеличението в централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО)

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Свят Преди 2 часа

Националният отбор на САЩ си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктна победа с 2:0 над Босна и Херцеговина. Герой за американците стана Малик Тилман, който реши мача с феноменален пряк свободен удар

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

Любопитно Преди 2 часа

България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса след историческата победа на Дарa

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Парите ни Преди 2 часа

Pеалните реформи ще бъдат заложени в бюджета за 2027 г.

<p>Любов на 442 метра височина:&nbsp;Предложението за брак на &bdquo;Емпайър Стейт&ldquo; завърши с арест</p>

Любов на 442 метра височина: След предложението за брак на върха на „Емпайър Стейт“ последва арест

Свят Преди 2 часа

Двойката е проникнала в ограничена зона на небостъргача и е разгънала транспарант на върха.

Киев

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Свят Преди 2 часа

Сред „значителния брой“ жертви има и деца. „Врагът за пореден път умишлено взема на прицел жилищни райони и убива цивилни“, казаТимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев

<p>Силни бури в страната: Десетки сигнали за наводнения и паднали дървета (ОБЗОР)</p>

Буря с проливен дъжд и силен вятър нанесе щети в София, Пловдив и Габрово - десетки сигнали за паднали дървета и наводнения

България Преди 3 часа

София, Пловдив и Габрово са най-засегнати, електрозахранването е било временно прекъсвано на места

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Edna.bg

Карлос Насар с тайно парти изненада за любимата си, подари й светлинно шоу

Edna.bg

Българин влезе в щаба на Новак Джокович

Gong.bg

Карлос Насар с изненада за приятелката си на Белмекен

Gong.bg

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Nova.bg

Свидетел на инцидента с атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, джетът продължи да се движи бързо и да прави завои

Nova.bg