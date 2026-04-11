Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Ресторантьорите отново искат 9% ДДС на фона на обществено недоволство

11 април 2026, 19:59
Н а фона на растящите цени и липсата на нов бюджет ресторантьорите отново настояват за 9% ДДС - облекчение, което секторът ползваше от юли 2020 до края на 2024 година. Искането, обявено от председателя на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов, разгневи мнозина и предизвика лавина от коментари в социалните мрежи заради значителното поскъпване в заведенията, пише DW.

Алибегов: ДДС ще стане 9% за ресторантите между първо и второ четене

  • България разчита на приходите от ДДС

Единствените стоки и услуги с намалена ставка от 9 на сто по ДДС са хотелските нощувки, хартиените и електронни книги, в т.ч. учебници, както и бебешките храни, пелени и други такива артикули. Постъпленията от ДДС формират почти половината от всички данъчни приходи в България, което е сред най-високите в ЕС нива - средно за Общността този показател е около 20% за 2024 година. А за държавите от ОИСР, към която България се стреми от над 12 години, ДДС осигурява близо една пета от данъчните постъпления.

Поради огромния принос на ДДС за държавния бюджет всяко искане за неговото намаляване се посреща на нож от властта - независимо коя е тя. Въпреки това някои браншове успяха да си извоюват по-ниска ставка по време на COVID-пандемията и запазиха облекчението години след края ѝ. Заведенията, фитнесите, кетърингът и др. например ползваха 9% ДДС като временна антикризисна мярка, но впоследствие тя беше отменена.

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

  • "Няма аргументи за двойното поскъпване!"

Недоволството на хората може да се обобщи с думите: "Цените в кръчмите са като в Западна Европа, но заплатите не!" и "Стигнахме Западна Европа по скъпотия в заведенията!", а към тях се прибавят и оплаквания от намалени порции и лошо обслужване.

Икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов предизвика полемика, коментирайки, че "при 43% обща инфлация от 2015 насам, ръстът на цените в ресторантите и кафенетата приближава 110% за същия период".

Пред Дойче Веле той пояснява, че не намира основания за такова поскъпване. "На практика имаше почти нулева инфлация до 2020 година. Дори имаше години на намаляване. Така че почти целият инфлационен натиск, за който говорим, се е генерирал в периода 2020-2025." Според него нито цената на енергията, нито на труда или други разходи може да обясни изпреварващия ръст на цените.

Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

"Евентуално може би наемите, но това е по-скоро в големите градове. Но ние не гледаме динамиката само в София, Варна и Пловдив, а цялата икономика, защото няма регионална разбивка. Възможно е там, където пазарите са най-нагорещени, тоест големите градове и туристическите центрове, динамиката да е по-висока", казва Николов. Той допуска, че е възможно да има натиск върху цените от фактор като труда - заради силното "изсветляване" на сектора през 2021 година. Тогава държавната помощ за COVID-пандемията беше обвързана с използване на касови апарати и деклариране на заетост.

На въпрос за дела на сивата икономика икономистът отговаря, че няма много добри измерители, тъй като "на секторно ниво анализите са спорни". По различни оценки тя е между 20% и 30%, което е доста широка ножица, най-достоверни са изследванията, които я поставят около 21-22% за последните години, като при труда е по-висока, казва Адриан Николов. Когато има бърз растеж, има и изсветляване. Но когато се затяга пазарът на труда – например при рязко увеличение на минималната заплата, се вижда обратният ефект, тоест повече укриване.

"Дали ще бъдат приети исканията на ресторантьорите, зависи от политическата ситуация. Но изглежда трудно да се защити такава мярка", смята Николов. Според него през 2020 година тя е била логична - при затваряне на бизнеси, срив на туризма и директни ограничения. "Тогава държавната подкрепа, включително чрез ДДС, беше до голяма степен логична. Сега, въпреки опитите на някои бизнеси да се опитат да сложат настоящата криза в обувките на руската война в Украйна, или на COVID-пандемията, става дума за криза с различно проявление и размер."

Допълнителен фактор е фискалната ситуация. В началото на 2020-те България влезе с относително балансиран бюджет и възможност за държавна подкрепа. "Сега имаме нарастващ държавен дълг и дефицит на ръба на критериите от Маастрихт (3% от БВП, б.а.). Това силно ограничава възможностите за нови облекчения. Всяка такава мярка означава или намаляване на други разходи, или увеличаване на други данъци - и двете са политически трудни решения", мотивира се икономистът.

  • "Празната чиния започва от 4.50 евро!"

Ричард Алибегов коментира пред Дойче Веле, че ситуацията е много различна от изчисленията на ИПИ. "От 2018 година до днес имаме двойно увеличение на заплатите, над два пъти на наемите, от 3 до четири пъти на суровините, на разходите за енергия. А откакто е и кризата в Близкия изток, доставчиците сменят непрекъснато цените", казва той.

Асоциацията, която ръководи, обединява 900 фирми с над 5000 заведения, казва Алибегов. Той обяснява ценообразуването, като подчертава, че искането за по-ниска ставка за ДДС засяга единствено храната. "Мога да ви кажа колко струва една празна чиния за малко, средно и голямо заведение - започва от 4.50 и стига до 10 евро. Оттам нататък: 2-2.20 евро салата, 4 евро - данъци, и ето колко става салатата... А от тези 4 евро аз трябва да заделя за ремонти, да си избия инвестицията и т.н.", казва той, обединявайки различни видове данъци в една сума.

В т.нар. "празна чиния" влизат фиксираните разходи на заведението - наем, енергия, административни разходи и част от заплатите, които се разпределят върху всяка порция. По-високите стойности от 10 евро отразяват заведения в централни локации или премиум сегмента.

Бизнесменът припомня, че в много европейски държави има диференцирани ставки по ДДС за храната в заведения, освен за основни храни и други стоки. Не е редно в България ресторант в хотел да е с 9% ДДС, а навън - с 20%, казва той. 

На въпрос за сивата икономика Алибегов отговаря, че сигурно има, но работа на институциите е да се справят.

Запитан какво ще предприеме организацията, ако исканията им не бъдат приети, Алибегов казва, че всеки сам ще реши, но някои заведения ще затворят. "По цялата верига на разходи мога да пестя само и единствено от персонал, от което потърпевш ще е клиентът. Обслужването ще падне като качество, работата за останалите ще се увеличи."

Той дава пример с бизнеса си. "Менюто в моите заведения е отпечатано и пуснато още в края на септември - за сезона есен-зима. Калкулацията е направена на база цените тогава и до ден днешен работи така, в новото меню за пролет-лято ще съм на загуба." Според Алибегов по-същественото е обаче, че покачващите се цени влошават финансовото състояние на хората и те не търсят развлечения, а когато го правят, се ограничават в консумацията. "Резултатът е, че оборотът пада, а разходите се качват. Нашият единствен източник на приходи е клиентът и когато той пести, бизнесът е под натиск."

Дебатът за ДДС за заведенията остава отворен - между аргументи за оцеляване на бизнеса и въпроса доколко цените в ресторантите отразяват реалните разходи. А към бъдещия редовен бюджет отсега се надига вълна от искания.

Патриарх Даниил с великденско послание за надежда и мир в смутните времена

Патриарх Даниил с великденско послание за надежда и мир в смутните времена

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

pariteni.bg
Защо котките ги е страх да слизат от дървета

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 4 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 4 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 4 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 4 дни
Последни новини

Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Любопитно Преди 2 часа

Тейлър Суифт и Травис Келси планират лятна сватба в Ню Йорк на 3 юли, съобщават източници. След месеци на спекулации за имението им в Роуд Айлънд, двойката изглежда е заложила на мегаполиса, докато близките им запазват детайлите в пълна тайна

След 30 години: Марая Кери се разделя с легендарния си мезонет в Ню Йорк за $27 милиона

След 30 години: Марая Кери се разделя с легендарния си мезонет в Ню Йорк за $27 милиона

Любопитно Преди 3 часа

Имотът в „Трайбека“, станал известен с епизода на MTV Cribs, разполага с 8 спални и панорамна гледка към Манхатън. Това е първа продажба на жилището от близо 30 години насам

На Велика събота: Отслужиха Василиева литургия в София

На Велика събота: Отслужиха Василиева литургия в София

България Преди 4 часа

С благословението на българския патриарх Даниил светата литургия бе възглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, който съслужи с храмовото духовенство и с дякони

Чудото се случи! Благодатният огън слезе на Божи гроб в Йерусалим

Чудото се случи! Благодатният огън слезе на Божи гроб в Йерусалим

България Преди 5 часа

Всяка година на Велика събота погледите на милиони православни християни се насочват към Храм на Божи гроб – мястото, където според християнската традиция се извършва едно от най-значимите религиозни събития: слизането на Благодатния огън

Протестите в Ирландия

Ирландия пред горивен колапс: Протести спряха рафинерия и доставки

Свят Преди 5 часа

Блокадите на ирландската нефтена инфраструктура, предизвикани от повишението с повече от 20% на цените на дизела от началото на войната на САЩ срещу Иран, създадоха много тежка ситуация, която ще причини щети на икономиката, заяви премиерът Михол Мартин

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

Свят Преди 6 часа

ACI Europe заяви, че наближаването на „пиковия летен сезон“, когато увеличеното въздушно пътуване подпомага туризма, който е от решаващо значение за много икономики в ЕС, „само засилва тези опасения“

От криминалета до водни битки: Най-странните великденски традиции по света

От криминалета до водни битки: Най-странните великденски традиции по света

Любопитно Преди 6 часа

Защо норвежците четат за убийства, а гърците стрелят с ракети: Най-шантавите великденски обичаи по света

Разкриха списъци с имена и пари при акция срещу купения вот в Разградско

Разкриха списъци с имена и пари при акция срещу купения вот в Разградско

България Преди 6 часа

В област Разград досега са получени 17 сигнала за изборни нарушения. Работи се по осем досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола

Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет

Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет

Любопитно Преди 6 часа

През зимата е лесно да изпаднем в навици, които ни карат да се чувстваме сигурни и комфортно, но същите тези навици могат да изтощят енергията ви и да ви попречат да се насладите на това, което пролетта предлага

„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

България Преди 7 часа

Тя си отиде на 87-годишна възраст след продължително боледуване, но остава завинаги в музикалната история на страната ни

Мъж беше убит с нож в Кърджалийско, има задържан

Мъж беше убит с нож в Кърджалийско, има задържан

България Преди 7 часа

Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години

<p>11 000 евро в такси: Арестуваха общински съветник за купен вот</p>

Схема в Разлог: Арестуваха общински съветник с 11 000 евро за купуване на гласове

България Преди 8 часа

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

Свят Преди 8 часа

Всички очи са вперени в Исламабад! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и иранската делегация вече пристигнаха в пакистанската столица. Започва един от най-важните дипломатически уикенди на десетилетието. Ще бъде ли сложен край на войната?

Неизвестната история и символика на великденските яйца

Неизвестната история и символика на великденските яйца

Любопитно Преди 9 часа

От древността до днес яйцето е мощен символ на живота и Космоса, преминал през 60 000-годишна история на украсяване – от античните митове и ювелирните шедьоври на Фаберже до масовата поява на шоколадовите великденски яйца през XIX век

Кое пролетно цвете носи енергията на твоята зодия

Кое пролетно цвете носи енергията на твоята зодия

Любопитно Преди 9 часа

Има много признаци, че светът прави място за пролетта: по-топли температури, много по-дълги дни и, разбира се, появата на красиви, омагьосващи цветя. Но знаете ли, че има пролетно цвете, което представлява всеки зодиакален знак?

Моджтаба Хаменей

Reuters разкри състоянието на Моджтаба Хаменей. Къде е новият лидер на Иран?

Свят Преди 9 часа

Нито една снимка, нито един запис от седмици. Светът се пита: къде е Моджтаба Хаменей? Ексклузивни данни на Ройтерс разкриват, че новият лидер на Иран е тежко ранен и обезобразен, докато Революционната гвардия поема контрола в Техеран

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Захари Бахаров с цветя, а съпругата му – с козунаци: любов в малките жестове

Edna.bg

Тя става на 45, а изглежда на 25: Тайната на Алесандра Амброзио

Edna.bg

НА ЖИВО: Ливърпул 0:0 Фулъм, претенции за дузпа от "червените"

Gong.bg

България с три финала на Европейското по скокове на батут в Португалия

Gong.bg

Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Схемата „Лизингови коли”: Семейство с 3 деца остана без автомобила си, оказа се обявен за международно издирване

Nova.bg