Трагедия в „Младост 3“: Баща уби с нож детето си и скочи от 5-ия етаж на блок

40-годишен мъж скочи от 5-ия етаж на блок в столичния квартал „Младост 3“, след като намушкал многократно детето си. Това каза за DarikNews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.

Сигнал за инцидента е постъпил в 11:20 часа на 16 септември.

По време на случилото се в апартамента не е имало други хора.

Първият медицински екип констатирал смъртта на бащата, след което втори екип е установил смъртта и на детето.

Пристигналите на място екипи на Спешна помощ открили в апартамента безжизненото тяло на 6-годишния му син.

По трупа на детето имало множество прободни рани, предаде NOVA .

Първият сигнал за трагедията е подаден около 11:20 ч. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи, че има общо четири постъпили сигнала. Последните два са за дете, което в състояние на гърч и с прободни рани - подадени от бабата на детето. Установено е, че жилището е двустайно, а в него е живяло семейство - бащата, детето и родителите на мъжа.

Според СДВР бабата е излязла да пазарува и при връщането си в апартамента детето в тежко състояние. Бащата е направил опит да се свърже с 112. За него има данни за задържане след буйство, след което е бил настаняван в център за психически грижи. Той е страдал от психичество разстройство след употреба на медикаменти и алкохол и е приемал лекарства. Майката е напуснала семейството преди 3 години.

Според Пелтеков не е имало признаци, че в семейството може да се случи подобна трагедия. Сутринта бабата е позвънила в детската градина, посещавана от детето, и е предупредила, че то няма да може да я посети днес. Няма данни за домашно насилие или спречквания със съседи.