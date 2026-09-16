България

Трагедия в „Младост 3“: Баща уби с нож детето си и скочи от 5-ия етаж на блок

Инцидентът е станал на 16 септември в столичния квартал „Младост 3“, съобщиха от Спешна помощ

Обновена преди 1 час / 16 септември 2026, 12:26
Трагедия в „Младост 3“: Баща уби с нож детето си и скочи от 5-ия етаж на блок
Източник: БТА

40-годишен мъж скочи от 5-ия етаж на блок в столичния квартал „Младост 3“, след като намушкал многократно детето си. Това каза за  DarikNews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.

Сигнал за инцидента е постъпил в 11:20 часа на 16 септември.

По време на случилото се в апартамента не е имало други хора.

Първият медицински екип констатирал смъртта на бащата, след което втори екип е установил смъртта и на детето.

Пристигналите на място екипи на Спешна помощ открили в апартамента безжизненото тяло на 6-годишния му син.

По трупа на детето имало множество прободни рани, предаде NOVA.

Първият сигнал за трагедията е подаден около 11:20 ч. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи, че има общо четири постъпили сигнала. Последните два са за дете, което в състояние на гърч и с прободни рани - подадени от бабата на детето. Установено е, че жилището е двустайно, а в него е живяло семейство - бащата, детето и родителите на мъжа. 

Според СДВР бабата е излязла да пазарува и при връщането си в апартамента детето в тежко състояние. Бащата е направил опит да се свърже с 112. За него има данни за задържане след буйство, след  което е бил настаняван в център за психически грижи. Той е страдал от психичество разстройство след употреба на медикаменти и алкохол и е приемал лекарства. Майката е напуснала семейството преди 3 години. 

 

Според Пелтеков не е имало признаци, че в семейството може да се случи подобна трагедия. Сутринта бабата е позвънила в детската градина, посещавана от детето, и е предупредила, че то няма да може да я посети днес. Няма данни за домашно насилие или спречквания със съседи.

 

Източник: DarikNews.bg, NOVA    
трагедия София Младост 3 убийство самоубийство семейна трагедия инцидент Спешна помощ насилие дете
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Разкриха детайли за трагедията в „Младост

Разкриха детайли за трагедията в „Младост" 3: Бащата опитал да се обади на 112 след нападението, но разговор не е проведен

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Правителството готви помощ заради скъпите горива

Правителството готви помощ заради скъпите горива

Заплатите в България растат най-бързо в ЕС

Заплатите в България растат най-бързо в ЕС

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
Камион за смет се запали в София
Ексклузивно

Камион за смет се запали в София

Преди 17 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 19 часа
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 17 часа
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

„Какво, за бога, е асоцииран член?“: Обяснението зад сензационната оферта на Фон дер Лайен към Канада

Свят Преди 24 минути

По време на речта си за състоянието на ЕС Урсула фон дер Лайен лансира непознатия статут „асоцииран член“ за Канада. Предложението изненада Брюксел на фона на амбициозни планове за отбрана, миграция и климат

Валерия Велева

Журналистът Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова - Вълчев

България Преди 49 минути

Журналистът обяви решението си след критики от „Демократична България“ за публикация, свързана със случая „Петрохан“.

Министър-председателят Румен Радев посрещна с официална церемония и държавни почитания чешкия си колега Андрей Бабиш в рамките на официалното му посещение в България за укрепване на двустранните отношения и икономическите връзки.

Румен Радев: Енергетиката е фундаментът на икономическото развитие на България и Чехия

България Преди 1 час

Българският премиер припомни дългогодишните връзки между двете държави и приноса на чешки специалисти за развитието на България.

Гръцката полиция издирва албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор

Гръцката полиция издирва албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор

Свят Преди 1 час

48-годишният албански гражданин излежава две доживотни присъди и още една 25-годишна присъда в затвора в Домокос

Нови правила за чуждестранните работници в България: Какво прие парламентът на първо четене

Нови правила за чуждестранните работници в България: Какво прие парламентът на първо четене

България Преди 1 час

Промените предвиждат обезщетение при отнет достъп до пазара на труда по вина на работодателя и писмен договор за предоставено жилище на сезонни работници

Манфред Вебер

Манфред Вебер: Европа е изправена пред три сътресения, отговорът трябва да бъде единство и растеж

Свят Преди 2 часа

Лидерът на групата на ЕНП в Европейския парламент посочи технологични, геополитически и социално-икономически промени

По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет

По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет

Парите ни Преди 2 часа

Поскъпването започва от колонката, но може да стигне до храната, услугите и месечните сметки

,

От "Не мога да отслабна" до гмуркане с акули – доктор Райна Стоянова и Красимира Цолова разказват какво е спасението от инсулиновата резистентност и ендокринните проблеми

Любопитно Преди 2 часа

Принцеса Даяна

Кражба с мистерия: Защо изчезнаха точно четири копия от мемоарите за принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Става дума за изключително очакваните мемоари, в които Чарлз Спенсър нарушава почти три десетилетия мълчание за сестра си, принцеса Даяна

НЗОК

НЗОК разширява денталната помощ за възрастни и деца

България Преди 2 часа

За лицата над 18 години се добавя четвърта дейност, а времето за отчитане на детските дентални дейности се увеличава от шест на осем часа среднодневно.

Хашим Тачи

Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за военни престъпления

Свят Преди 3 часа

Специализираните състави за Косово обявиха решението по делото за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

Парите ни Преди 3 часа

Работодателската организация настоява производителността, покупателната способност и възможностите на бизнеса да тежат при определянето на размера

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки милиардите на сина си, Мей Мъск продължава да работи по 4 часа на ден и предпочита дюшека на пода пред луксозните хотели

Доналд Тръмп и Натали Харп

Целувка между Тръмп и Натали Харп: Истина или измама с AI

Свят Преди 3 часа

Изображения, за които се твърди, че показват как президентът Доналд Тръмп целува своята изпълнителна асистентка Натали Харп на игрище за голф, се разпространиха широко в социалните мрежи, предизвиквайки въпроси дали са автентични

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Парите ни Преди 3 часа

Проверките са насочени основно към хора, които живеят в Гърция, но използват постоянно автомобил с чужда регистрация

Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Канарите завоюваха втора поредна победа

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Като две приятелки: Анджелина Джоли и Захара с рядка поява заедно в Ню Йорк

Edna.bg

Аманда Сайфред и Томас Садоски се разделят след 9 години брак

Edna.bg

Баба откри 6-годишния си внук мъртъв с множество прободни рани, бащата скочил от петия етаж (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството подготвя мерки заради поскъпването на горивата

Nova.bg