Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за военни престъпления

Днес в Хага се очаква присъдата срещу бившите командири на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, обвинени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в Косово.

Четиримата са в ареста от 2020 г., отричат всички обвинения; прокуратурата е поискала по 45 години затвор за всеки. Процесът започна през 2023 г., а доказателствата и заключителните пледоарии бяха приключени тази година.

В Косово са засилени мерките за сигурност заради очаквани масови демонстрации в подкрепа на подсъдимите; полицията координира действията си с KFOR, EULEX, САЩ, ЕС и ОССЕ и предупреждава за възможни ограничения на движението.

Трибуналът в Хага обвини Хашим Тачи във военни престъпления

Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен във военни престъпления и осъден на 25 години затвор от Специализираните съдебни състави за Косово в Хага.

Якуп Красничи също получи 25-годишна присъда. Кадри Весели беше осъден на 18 години, а Реджеп Селими - на 13 години затвор.

Съдът призна четиримата за наказателно отговорни за военни престъпления, сред които произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и противозаконни убийства по време на войната в Косово.

Председателстващият съдия Чарлз Смит заяви, че престъпленията са били тежки и широко разпространени. Те са обхванали 14 общини в Косово и два района в Северна Албания.

Най-малко 385 души са били задържани незаконно

Съдебният състав установи, че обвинението е доказало незаконното задържане на най-малко 385 души.

Много от задържаните са били пребивани толкова жестоко, че не са можели да стоят на краката си. Някои са починали вследствие на побоите, нанесени им от членове на Армията за освобождение на Косово (АОК).

На част от жертвите са били вадени нокти и чупени крайници. Според съдия Смит някои от тях продължават да изпитват болки или не могат да ходят.

Много свидетели са разказали и за дълготрайните психически последици от насилието, включително депресия и нарушения на съня. Съдът прие за доказани военните престъпления жестоко отношение и изтезания на територията на Косово и в два района в Албания.

Членове на АОК са убили 96 души

Съдебният състав установи, че между април 1998 г. и юни 1999 г. членове на АОК са извършили действия, довели до смъртта на 96 души, които не са участвали активно във военните действия.

Убийствата са извършени в 12 общини в Косово и един район в Албания.

Сред набелязаните лица са били членове и представители на други политически или военни сили, особено хора, свързани с Демократичния съюз на Косово (LDK) и Въоръжените сили на Република Косово (FARK).

Преследвани са били и лица, свързани с властите на Съюзна република Югославия, както и представители на етнически малцинства, включително сърби и роми.

Обща престъпна цел

Съдът постанови, че отговорността на четиримата подсъдими е индивидуална, но те са действали съвместно за постигането на обща престъпна цел.

Според съдебния състав те заедно са създавали места за задържане, възлагали са роли и длъжности на други лица и са разпространявали своите позиции и политики чрез официални съобщения.

Съдът установи още, че подсъдимите са осигурявали пълна безнаказаност на извършителите на престъпленията.

Хашим Тачи е имал ключова роля и е допринесъл съществено за осъществяването на общата престъпна цел, заяви съдия Смит.

Тачи и останалите подсъдими са назначавали лоялни лица на различни постове, за да запазят контрола си върху АОК през целия разглеждан период. Много от тези хора са извършвали престъпления или са знаели за тяхното извършване.

Не са осъдени за престъпления срещу човечеството

Четиримата подсъдими обаче не бяха признати за виновни по обвиненията в престъпления срещу човечеството.

За присъда по тази част от обвинителния акт прокуратурата трябваше да докаже, че престъпленията са били част от широко разпространено нападение, насочено срещу цивилното население.

Съдът прие, че подобно нападение не е доказано. Затова Тачи, Весели, Селими и Красничи бяха осъдени за военни престъпления, но не и за престъпления срещу човечеството.

Съдия Смит посочи още, че процесът е протекъл в атмосфера на сплашване на свидетели. Част от тях са оттеглили или променили показанията си поради опасения за своята сигурност и тази на семействата си. Други, по думите му, са свидетелствали „смело и решително“.

Делото започна на 3 април 2023 г. Заседанието беше закрито след произнасянето на присъдите и наказанията на четиримата подсъдими.

Присъдата е първоинстанционна и страните имат право да я обжалват.