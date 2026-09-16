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По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет

Поскъпването започва от колонката, но може да стигне до храната, услугите и месечните сметки

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 септември 2026, 12:51
По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет
Източник: istock

К огато дизелът поскъпва, първата реакция е да гледаме табелата на бензиностанцията. За семейния бюджет обаче сметката не свършва с резервоара.

По-скъпото гориво влиза в цената на транспорта, доставките, земеделското производство, част от храните и редица услуги, затова сегашният ръст при горивата е по-важен от това с колко евро повече ще струва следващото зареждане.

Последните данни на Националния статистически институт показват 5,1% годишна инфлация, а транспортът е групата с най-силно поскъпване за месеца - 5,5%. На годишна база цените в транспорта са вече с над 21% нагоре по националния индекс.

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Това е съществена промяна. Само месец по-рано годишната инфлация беше 4,5%, а през юни транспортът дори поевтиняваше.

Първият удар е директен - автомобилът

От началото на септември горивата са поскъпнали средно с около 4,3%, а натискът е най-силен при дизела. Бензин А95 се движи около 1,57-1,67 евро за литър, а дизелът - около 1,84-1,92 евро.

За домакинство, което зарежда един или два резервоара месечно, това означава приблизително 5-12 евро допълнителен разход на месец, по оценка на Българската петролна и газова асоциация.

Тази сума сама по себе си няма да преобърне семейния бюджет, но ако автомобилът се използва всеки ден за работа, водене на деца, пътуване между населени места или дейност на малък бизнес, ефектът става по-сериозен.

Вторият удар идва през стоките

Дизелът е основно гориво за товарния транспорт. Практически всичко, което виждаме на рафта в магазина, е било превозено поне веднъж.

По-скъпият транспорт не означава, че всяка стока автоматично поскъпва със същия процент, но увеличава разхода на фирмите. Част от тях могат временно да го поемат от печалбата си, други ще го прехвърлят към крайната цена.

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Това важи особено за продукти с нисък марж и чести доставки - хляб, млечни продукти, плодове, зеленчуци и други ежедневни покупки.

Хлябът е добър пример. Хлебопроизводители вече отчитат около 5% ръст на себестойността, като сред причините посочват горивата, електроенергията, транспорта и пшеницата. Засега цените се задържат, но производители допускат поскъпване, ако натискът продължи.

Тоест ефектът върху портфейла не идва непременно веднага. Част от него се появява със закъснение.

Третият удар е при услугите

Това е по-малко очевидната част от инфлацията.

Фризьорът, сервизът, ресторантът, куриерът, строителната фирма или доставчикът също плащат за транспорт, електроенергия и труд.

А данните вече показват, че услугите поскъпват чувствително. През август услугите като цяло са с 6,8% по-скъпи на годишна база, а ресторантите и хотелите - с 9,6%.

Затова за потребителя инфлацията често изглежда по-висока от официалните 5,1%. Ако голяма част от личния ви бюджет отива за транспорт, услуги, ресторанти или жилищни разходи, вашата лична инфлация може да е значително по-различна от средната.

Източник: istock

Как изглежда това в един месечен бюджет

Да вземем условно домакинство с автомобил и месечни разходи около 2 000 евро. Ако горивото му поскъпне с 10 евро на месец, това е малка част от бюджета, но ако към тези 10 евро постепенно се добавят още 10-20 евро при храната, няколко евро при доставки, по-високи услуги и по-скъпо хранене навън, ефектът вече може да достигне десетки евро месечно.

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За домакинство с висок доход това е неприятно, но управляемо. За семейство, което вече харчи почти целия си доход за жилище, храна, транспорт и сметки, същите 30-50 евро означават по-малко пари за спестяване, почивка, дрехи или непредвидени разходи.

Точно затова инфлацията се усеща най-силно от хората с по-малък свободен доход.

Проблемът не е една висока цена, а натрупването

Официалните данни показват още нещо важно.

Спрямо преди пет години общото увеличение на потребителските цени вече е 43,2%. Това означава, че дори отделен месец да изглежда сравнително спокоен, домакинствата вече стъпват върху значително по-висока ценова база.

Ако преди няколко години определена кошница от стоки и услуги е струвала 300 евро, при подобно натрупано поскъпване еквивалентната сметка би била около 430 евро.

Разбира се, това е груба илюстрация - различните стоки са поскъпнали различно, но показва защо хората реагират много по-чувствително на ново увеличение на горивата, отколкото биха реагирали преди пет години.

Има ли начин натискът да бъде ограничен

Вече има политически предложения.

„Демократична България“ предлага компенсация от 20 евроцента на литър бензин и дизел, а от „Възраждане“ настояват да се обсъди намаляване на ДДС върху горивата. 

За потребителя подобни решения звучат просто: по-нисък данък или компенсация означава по-ниска цена.

За бюджета обаче сметката е по-сложна. По-ниският ДДС намалява приходите на държавата, а компенсациите трябва да бъдат финансирани отнякъде. Ако са за всички, цената им за бюджета може да бъде значителна. Ако са насочени само към определени групи, ефектът за останалите потребители е ограничен.

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Има и още един риск - няма автоматична гаранция, че всяко данъчно намаление ще стигне изцяло до крайната цена, ако пазарните цени продължат да растат.

Източник: istockphoto

Какво е разумно да следи едно домакинство

Не само цената на бензина или дизела.

По-важни са четири разхода едновременно: гориво, храна, транспорт и услуги.

Ако и четирите започнат да растат паралелно, това вече е сигнал, че месечният бюджет трябва да бъде прегледан.

При домакинство с автомобил най-лесното е да се сравнят реалните разходи за последните три месеца - колко са отишли за гориво, супермаркет, хранене навън и услуги. Ако общата сума се увеличава по-бързо от дохода, проблемът вече не е статистически.

Той е личен.

И точно тук е по-важният въпрос за следващите месеци - не дали дизелът ще поскъпне с още няколко цента, а колко от това поскъпване ще се прехвърли върху останалата част от ежедневната сметка.

Автор: Маргарита Костадинова
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