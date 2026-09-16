Свят

Манфред Вебер: Европа е изправена пред три сътресения, отговорът трябва да бъде единство и растеж

Лидерът на групата на ЕНП в Европейския парламент посочи технологични, геополитически и социално-икономически промени

16 септември 2026, 13:08
Манфред Вебер
Манфред Вебер   
Източник: Getty
  • Манфред Вебер определи три основни сътресения за Европа: изкуствения интелект, геополитическите промени и социално-икономическите проблеми, включително загубата на 27 000 промишлени работни места месечно.
  • Той призова за по-интегрирана европейска отбрана с общ пазар за оръжия, командни структури, дронове и спътници, както и за по-тясно сътрудничество между държавите.
  • Вебер настоя за повече икономически растеж и инвестиции в ИИ, а Фон дер Лайен предложи задълбочаване на партньорството с Канада чрез „Алианс за бъдещето“ и евентуален статут на асоцииран член на ЕС.

Вебер: Европа трябва да може да се защитава със свои сили, не да разчита на САЩ

Европа е изправена пред фундаментална промяна, която я засяга чрез три големи сътресения – технологично, геополитическо и социално-икономическо, заяви председателят на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер в дебата след речта за състоянието на Европейския съюз на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Първото сътресение е свързано с изкуствения интелект, който „очарова, плаши и ще промени начина ни на живот“, каза Вебер и приветства акцента върху тази тема в речта на Фон дер Лайен. Второто е геополитическо. „Ерата на наивността приключи за нас, европейците“, заяви той, след като посочи снимките от срещата на върха на БРИКС през уикенда, на които руският президент Владимир Путин е до китайския президент Си Цзинпин и двамата обсъждат, по думите на Вебер, „идеята си за нов световен ред“.

Третото сътресение преминава през самите европейски общества, каза Вебер, лидер на най-голямата парламентарна група в ЕП. По думите му Европа губи по 27 000 промишлени работни места месечно. Според него отговорът трябва да започне с различен начин на правене на политика – „не да поучаваме хората, а да ги слушаме“. Той подчерта, че изменението на климата е реалност, но борбата с него трябва да се води „заедно с хората, а не срещу тях“. „Нуждаем се от иновации, а не от забрани“, добави той.

Вебер постави особен акцент върху отбраната и призова за европейски отбранителен стълб. Увеличаването на разходите няма да е достатъчно, ако резултатът са „27 армии бонсаи“, каза той. Според него са необходими единен пазар за въоръжение, общи командни структури, европейски дронове и спътници и толкова тясно свързани отбранителни способности, че сътрудничеството да не може впоследствие да бъде разградено.

Фон дер Лайен по-рано предложи европейски механизъм, подобен на член 4 на НАТО, за координиран отговор при сериозни заплахи под прага на въоръжена агресия, както и създаването на Европейски съвет за сигурност и нов инструмент за стратегически отбранителни способности.

Като третия основен отговор на сегашните предизвикателства Вебер посочи икономическия растеж. „Да върнем растежа означава да върнем надеждата на Европа“, заяви той и призова за задълбочаване на единния пазар и за повече европейски инвестиции в изкуствен интелект.

В заключение Вебер подчерта значението на партньорствата с държави като Канада, чийто премиер Марк Карни присъстваше на дебата в пленарната зала. „Търговските споразумения са нещо повече от нови пазари. Те са основата на алтернативен световен ред, в който Европа вече не е сама“, каза той. Фон дер Лайен предложи днес отношенията с Канада да бъдат издигнати до нов „Алианс за бъдещето“ и да се работи за възможността страната да стане първият асоцииран член на ЕС.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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