Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.

Ето кои са тенденциите, които ще оформят въздушните пътувания през следващата година

29 декември 2025, 12:42
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.
Източник: iStock

П ригответе се за различно пътуване: предстоящата 2026 г. ще донесе осезаеми промени за пътниците по света, като летищата ще стават все по-приятни, авиокомпаниите ще предлагат повече лукс, но и нови правила като системата ETIAS в ЕС ще променят начина, по който планираме ваканциите си.  Ето кои са тенденциите, които ще оформят въздушните пътувания през следващата година, предаде CNN.

1. Фокус върху луксозния клас (Премиум услугите)

През 2026 г. най-накрая ще видим масовото въвеждане на нови, по-луксозни седалки и кабини. Авиокомпании като American Airlines, JetBlue и Swiss Air ще оборудват голяма част от самолетите си с подобрени бизнес и премиум икономични класи, които досега бяха достъпни само на единични машини.

Данните показват, че търсенето на премиум пътувания постоянно изпреварва това за икономична класа. Дори Southwest, която дълго време залагаше на единна класа за всички, ще предложи седалки с повече място за краката и планира собствена мрежа от летищни салони.

2. Летищата се превръщат в приятно място за престой

Отминаха дните на стерилните терминали с еднакви редици седалки. Новата тенденция е летищата да предлагат разнообразие от удобства – зони с местна храна, арт инсталации, удобни кътове за работа и дори открити тераси. Тази концепция, наречена „салон за всички“, цели да превърне времето преди полет в по-приятно изживяване. Новите терминали на летище JFK в Ню Йорк и в Сиатъл, които се очаква да отворят през 2026 г., ще следват този модел.

3. Нови сливания променят пазара

През 2026 г. се очаква да приключат няколко големи сделки. Air France-KLM ще финализира придобиването на SAS Scandinavian Airlines, a Lufthansa Group ще интегрира италианската ITA Airways. В Азия Korean Air ще завърши сливането си с Asiana Airlines, а в САЩ Alaska Airlines финализира сделката с Hawaiian Airlines. Тези промени ще доведат до обединяване на програми за лоялност и повече възможности за връзки между различните авиокомпании.

4. Геополитиката и новите правила за пътуване

През 2026 г. се очаква да бъде въведена новата система за пътуване в ЕС – ETIAS. Пътуващите от държави извън ЕС, които досега не са се нуждаели от виза (като САЩ, Великобритания, Канада и др.), ще трябва да се регистрират предварително онлайн и да заплатят такса от 7 евро.

Междувременно конфликтите в Украйна и Близкия изток ще продължат да влияят на маршрутите, удължавайки полетите между Европа и Азия и оскъпявайки билетите.

5. Разделението между богати и пестеливи пътници се задълбочава

Икономическата несигурност ще продължи да влияе на бюджетите за пътувания. Наблюдава се т.нар. „К-образно“ развитие: пътниците с високи доходи харчат все повече за луксозни пътувания (горната част на „К“), докато тези с по-ниски доходи търсят все по-евтини полети и ограничават разходите си (долната част на „К“). Това е добра новина за авиокомпаниите, които инвестират в премиум класи, но означава по-слаб растеж в икономичния сегмент.

6. Ръстът на авиокомпаниите се „нормализира“

След еуфорията на „пътуванията за отмъщение“ след пандемията, през 2026 г. авиокомпаниите планират по-умерен растеж. Това обаче не означава, че няма да има интересни нови маршрути. United Airlines планира полети до дестинации като Сантяго де Компостела в Испания и Сплит в Хърватия, а други превозвачи ще пуснат нови директни полети до Азия и Америка с новото поколение самолети Airbus A321XLR.

Източник: CNN    
-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
,

