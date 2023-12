Звезди, блясък и лукс: Ето наградените на Британските модни награди

Т ворческият директор на испанската луксозна марка Loewe Джонатан Андерсън спечели приза за дизайнер на годината на годишните Британски модни награди, на които бяха отличени лидери в бранша и млади таланти, предаде Ройтерс.

Топмодели, дизайнери и известни личности, сред които Ан Хатауей, Люис Хамилтън и Амал Клуни, се събраха на бляскавата галавечер в лондонската зала "Роял Албърт Хол".

Андерсън, който е основател модната марка JW Anderson, беше придружен от актрисата Тейлър Ръсел.

Италианският дизайнер Валентино Гаравани, прочут по света само като Валентино, беше удостоен с тазгодишната награда за изключителни постижения. Основател на едноименната марка, 91-годишният дизайнер е обличал богатите и известните, създал е бизнес империя и е въвел нов цвят в света на модата - т. нар. "червено Валентино".

Американката Палома Елсесер беше обявена за модел на годината.

“I’m not the tallest or the youngest, but that’s not what it’s about, it’s about making change” 👏 👑



Model of the Year 2023 #PalomaElsesser reacts to winning the prestigious prize at this years #FashionAwards 🏆🫶 pic.twitter.com/rcAuLr3gH7