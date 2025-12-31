Свят

Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия

31 декември 2025, 07:32
Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година
Източник: БТА

К итайският лидер Си Цзинпин и руският президент Владимир Путин си размениха днес поздравления по случай Нова година, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

В поздравлението си към Путин, Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия.

Китайският лидер каза още, че е готов да поддържа близки отношения с Путин, за да може двамата непрестанно да допринасят за нов напредък в двустранните връзки в една нова ера.

"През 2026 година се навършват 30 години от установяването на китайско-руското стратегическо партньорство и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китайската народна република и Руската федерация", отбелязва Си Цзинпин в поздравлението си към Путин.

ТАСС предаде, че поздравления по случай Нова година са обменили и премиерите на Китай и Русия - Ли Цян и Михаил Мишустин.

Китайско-руските отношения на всеобхватно сътрудничество и стратегическо взаимодействие в нова ера станаха още по-дълбоки под ръководството на лидерите на двете страни, се казва в поздравителната телеграма на Ли Цян, адресирана до Мишустин.

"Китайската страна е готова заедно с руската страна да положи всички усилия за реализирането на важните договорености, постигнати между ръководителите на двете страни, и да допринесе за това двустранното практическо сътрудничество да носи още повече плодове", се казва още в телеграмата на Ли.

Китайската централна телевизия съобщи, че в ответна телеграма Мишустин отбелязва, че ръководителите на двете страни са създали благоприятни условия за прилагане на практика на перспективни съвместни проекти. Той изразява също увереност, че новата година ще открие нови възможности за пълната реализация на стратегическите планове на лидерите на двете страни.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
Китай и Русия Си Цзинпин Владимир Путин Стратегическо партньорство Новогодишни поздравления Двустранно сътрудничество Международни отношения Юбилеи Ли Цян Михаил Мишустин
Последвайте ни
Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Любопитно Преди 1 час

Изминалата година отново доказа, че върхът на музикалния бизнес е запазен за онези, които умеят да съчетават изкуство с безпогрешен бизнес нюх

,

Как да отпразнуваме Нова година, без да навредим на здравето си

Любопитно Преди 1 час

Научете как да прекарате празниците по здравословен начин

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

Свят Преди 10 часа

Инсталацията беше тествана днес

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Свят Преди 10 часа

Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Свят Преди 11 часа

Тя каза, че лекарите са открили рака малко след като е родила дъщеря си

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

Свят Преди 11 часа

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 10 лица и организации

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

България Преди 12 часа

Съдът потвърди парична гаранция от 100 хил. лв. за обвиняемия

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

България Преди 12 часа

На място са били изпратени два противопожарни автомобила

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

България Преди 13 часа

Данните на НАП обхващат първите шест месеца на 2025 г.

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Свят Преди 13 часа

Обмяната ще се предоставя на определени за целта места

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Свят Преди 15 часа

На мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи

<p>Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте</p>

Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте

Любопитно Преди 15 часа

Струва си да знаете как да сведете до минимум вредите от алкохолните напитки

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Свят Преди 15 часа

Обирът е станал вчера и е засегнал над 2500 клиенти на трезор

Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Свят Преди 15 часа

Изглежда, че кабината е пристигнала на горната станция с прекалено висока скорост

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Любопитно Преди 15 часа

Година след развода с Бен Афлек, Дженифър Лопес е щастлива сама и не излиза с никого, фокусирайки се върху работата и децата си - тя наскоро сподели, че бившите ѝ мъже никога не са я обичали истински, но двамата с Афлек запазват близки отношения

Кориандър

Тази подправка е супер здравословна, задължителна е за всяка кухня

Любопитно Преди 16 часа

Разберете защо трябва да включвате тази ароматна зелена съставка в диетата си всеки ден

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 31 декември, сряда

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 декември, сряда

Edna.bg

Оферта от ОАЕ връща Балотели във футбола

Gong.bg

Мареска не се яви на пресконференцията след 2:2 с Борнемут

Gong.bg

Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България

Nova.bg

С какво ще запомним 2025 година (ГАЛЕРИЯ)

Nova.bg